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Charles Leclerc sufre fuerte accidente en el GP de Italia 2026: ¿qué pasó en Monza?

Tras perder el control de su Ferrari y estrellarse contra las barreras de Monza. El piloto monegasco salió por su propio pie, mientras Ferrari investiga qué provocó el accidente.

Septiembre 06, 2026 • 
Tania Franco
Charles Leclerc sufre fuerte accidente en el GP de Italia 2026: ¿qué pasó en Monza?

Getty Images

Charles Leclerc protagonizó uno de los momentos más impactantes del Gran Premio de Italia 2026. Apenas en la segunda vuelta de la carrera en Monza, el piloto de Ferrari perdió el control de su monoplaza en la Parabólica y terminó contra las barreras.

El accidente ocurrió mientras Leclerc peleaba por posición con Oscar Piastri. De acuerdo con el jefe de Ferrari, Fred Vasseur, el monegasco pasó ligeramente por una zona sucia de la pista antes de perder la parte trasera del auto. Sin embargo, todavía no existe una conclusión definitiva sobre la causa.

Charles Leclerc sufre fuerte accidente en el GP de Italia 2026: ¿qué pasó en Monza?

Peter Fox/Getty Images

¿Por qué chocó Charles Leclerc en Monza?

El propio Leclerc explicó después del accidente que había percibido una diferencia en la entrega de potencia de su Ferrari entre la primera y la segunda vuelta, por lo que el equipo analizará los datos para determinar si existió algún problema técnico.

Charles Leclerc sufre fuerte accidente en el GP de Italia 2026: ¿qué pasó en Monza?

NurPhoto/NurPhoto via Getty Images

El fuerte impacto provocó una bandera roja y obligó a detener temporalmente la carrera para reparar las protecciones. Leclerc pudo abandonar el Ferrari por su propio pie y posteriormente fue evaluado por el equipo médico. Así terminó de manera prematura una de las carreras más importantes de la temporada para Ferrari: el Gran Premio de casa frente a los tifosi en Monza.

Charles Leclerc F1
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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