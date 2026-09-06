El pueblo medieval de Cataluña que enamoró a Eva Longoria y guarda un delicioso secreto gastronómico

Peralada, un pequeño pueblo del Alt Empordà, en Cataluña, se convirtió en uno de los lugares favoritos de Eva Longoria durante los seis meses que vivió en la región mientras rodaba Tierra de mujeres, la serie de Apple TV que se estrenó en 2024.

La actriz quedó cautivada por su tranquilidad, sus calles históricas y su encanto medieval, además de la gastronomía local, especialmente el tradicional fuet, uno de los embutidos más populares de la región.

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¿Cómo es el pueblo medieval de Cataluña que conquistó a Eva Longoria?

Con alrededor de 2,000 habitantes, Peralada conserva buena parte del encanto de una antigua villa medieval, sus calles, edificios históricos, restos de murallas y construcciones de piedra recuerdan la importancia que tuvo la localidad durante siglos.

Uno de sus grandes atractivos es el Castillo de Peralada, cuyos orígenes se remontan al siglo IX, el conjunto histórico y su entorno de viñedos convierten al pueblo en un destino especialmente atractivo para quienes buscan combinar patrimonio, naturaleza y gastronomía.

Sin embargo, más allá de sus hermosas construcciones, el detalle que más habría conquistado a la actriz de Hollywood, fue la comida local, en especial el fuet.

Peralada, el pueblo de Cataluña que se convirtió en uno de los lugares favoritos de Eva Longoria VW Pics/VW Pics/Universal Images Group via Getty Images

El secreto gastronómico de Peralada que conquistó a Eva Longoria

En diferentes entrevistas, Longoria ha confesado su fascinación por la cocina española, y en particular por los sabores de Cataluña, incluso ha declarado que no puede vivir sin el fuet, uno de los embutidos más populares de la región.

Sin embargo, no sería el único encanto gastronómico que la conquistó, la actriz también habló del tradicional pa amb tomàquet, el pan con tomate que forma parte de la identidad gastronómica catalana.

La combinación es sencilla pero deliciosa, y representa buena parte de la cocina local: pan de payés, tomate maduro, aceite de oliva y sal, acompañado de un buen trozo de fuet.

Para Eva Longoria, aquella estancia representó una oportunidad para descubrir una región desde una perspectiva más cercana, donde la actriz encontró una combinación difícil de olvidar: historia, paisajes y una gastronomía capaz de conquistar incluso a una estrella acostumbrada a los restaurantes más exclusivos.