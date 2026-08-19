¿Quién es Paco Amoroso, el nuevo novio de Loreto Peralta?

En junio pasado, el músico hizo una referencia pública a Peralta como su “esposa” en una felicitación de cumpleaños, y en agosto ambos volvieron a aparecer juntos en fotografías compartidas por el propio artista.

¿Quién es Paco Amoroso?

Paco Amoroso es el nombre artístico de Ulises Guerriero, músico argentino nacido en Buenos Aires el 17 de agosto de 1993. Tiene una trayectoria como cantante, compositor, productor y baterista, y comenzó su formación musical desde niño: estudió violín y posteriormente se desarrolló como baterista.

Su mayor salto a la popularidad llegó junto a Ca7riel, con quien formó el dúo Ca7riel & Paco Amoroso. El proyecto se caracteriza por combinar elementos de trap, hip-hop, funk, electrónica y pop, además de una marcada propuesta escénica. Entre sus primeros éxitos estuvieron canciones como “A mí no”, “Piola”, “Jala Jala” y “Ouke”.

Paco Amoroso se dedica principalmente a la música. Además de su trabajo con Ca7riel, ha desarrollado una carrera como solista y ha participado en colaboraciones con otros artistas, entre ellos Bizarrap. Su proyecto individual comenzó a tomar forma con canciones como “Todo el día” y posteriormente con el álbum Saeta, publicado en 2021.

Paco Amoroso y Loreto Peralta

Las primeras versiones sobre un posible romance entre Amoroso y Peralta comenzaron a circular desde finales de 2025, después de que fueran vistos juntos y de que la actriz apareciera en algunos de los eventos musicales del argentino, incluidos Coachella y Bahidorá.

Durante los primeros meses de 2026, ambos mantuvieron cierta reserva sobre su relación. Sin embargo, en junio Paco Amoroso publicó un mensaje de cumpleaños dirigido a Loreto Peralta en el que la llamó “esposa”, un gesto que diversos medios interpretaron como una confirmación pública de su relación.

La señal más reciente llegó el 18 de agosto de 2026, cuando Amoroso publicó en su cuenta de Instagram fotografías en las que aparece junto a Peralta durante una estancia en la playa.

