Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

¿Qué pasó con Hayden Panettiere? Vecinos revelan lo que escucharon el día de su muerte

Residentes relataron la conmoción que escucharon antes de la llegada de los servicios de emergencia. Mientras surgen nuevos detalles de sus últimas horas, la causa oficial de muerte de la actriz continúa bajo investigación.

Agosto 18, 2026 • 
Tania Franco
Esto dijeron los vecinos de Hayden Panettiere sobre lo que ocurrió el día de su muerte

Evan Agostini/Getty Images

La muerte de Hayden Panettiere, a los 36 años, continúa generando interrogantes sobre lo ocurrido durante sus últimas horas. La actriz fue encontrada inconsciente el domingo 16 de agosto de 2026 en una residencia de Greenville, Carolina del Sur, donde se encontraba temporalmente. Los servicios de emergencia recibieron una llamada alrededor de la 1:51 p.m. y, pese a los intentos por reanimarla, fue declarada muerta a las 2:32 p.m.

¿Qué escucharon los vecinos de Hayden Panettiere?

En medio de la investigación, residentes del complejo Judson Mill Lofts han comenzado a contar lo que presenciaron aquel domingo. Uno de ellos recordó que durante la tarde se produjo una fuerte conmoción en los pasillos y que rápidamente comenzó a circular la noticia de que alguien había colapsado.

¿Qué pasó con Hayden Panettiere? Vecinos revelan lo que escucharon el día de su muerte

Evan Agostini/Getty Images

Fue ayer por la tarde y había mucha conmoción en el pasillo. Los pasillos son bastante huecos, así que el ruido se escucha por todas partes. Solo escuché que alguien se había desplomado y después comenzaron a hablar de un paro cardíaco. No puedo confirmar nada de eso; es simplemente lo que escuché.
(Residente del complejo)

Otros residentes reportaron una importante presencia policial y de servicios de emergencia durante varias horas. Algunos aseguraron que ni siquiera sabían que la estrella de Heroes y Nashville se encontraba hospedada en el complejo.

¿Qué pasó con Hayden Panettiere? Vecinos revelan lo que escucharon el día de su muerte

Frazer Harrison/Getty Images

Te podría interesar: ¿Quién es Kaya Evdokia? La única hija de Hayden Panettiere y por qué no tenía su custodia.

¿De qué murió Hayden Panettiere?

Por ahora, no existe una causa oficial de muerte. Los registros de los servicios de emergencia hicieron referencia inicialmente a una posible sobredosis y a un paro cardiaco; sin embargo, esto no equivale a una determinación forense sobre la causa del fallecimiento.

¿Qué pasó con Hayden Panettiere? Vecinos revelan lo que escucharon el día de su muerte

Mathew Imaging/FilmMagic for Academy of Television Arts and Sciences

La autopsia realizada por la Oficina del Forense del Condado de Greenville no encontró signos de traumatismo relacionados con su muerte y las autoridades han indicado que, hasta el momento, no existen indicios de intervención criminal. Los estudios adicionales continúan pendientes para determinar oficialmente qué provocó la muerte de Hayden Panettiere.

La actriz, recordada también por Scream e Ice Princess, habría cumplido 37 años el 21 de agosto, apenas cinco días después de su fallecimiento.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
Travis Kelce presume su anillo de bodas con Taylor Swift en su regreso al campo
Entretenimiento
Travis Kelce presume su anillo de bodas con Taylor Swift en su regreso al campo
Agosto 18, 2026
 · 
Tania Franco
Selena Gomez responde a la polémica demanda por presunto fraude en su empresa de salud mental
Entretenimiento
Selena Gomez responde a la polémica demanda por presunto fraude en su empresa de salud mental
Agosto 17, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Hayden Panettiere y Michelle Trachtenberg: las estrellas de Ice Princess que murieron con menos de 40 años
Entretenimiento
Hayden Panettiere y Michelle Trachtenberg: las estrellas de Ice Princess que murieron con menos de 40 años
Agosto 17, 2026
 · 
Tania Franco
Inde Navarrette: quién es la actriz de raíces mexicanas que llega al Universo Marvel con ‘X-Men’
Entretenimiento
Inde Navarrette: quién es la actriz de raíces mexicanas que llega al Universo Marvel con ‘X-Men’
Agosto 17, 2026
 · 
Melisa Velázquez
¿Quién es Kaya Evdokia? La única hija de Hayden Panettiere y por qué no tenía su custodia
Entretenimiento
¿Quién es Kaya Evdokia? La única hija de Hayden Panettiere y por qué no tenía su custodia
Tras la muerte de Hayden Panettiere, uno de los aspectos más dolorosos de su vida vuelve a cobrar relevancia: la relación con su única hija, Kaya Evdokia Klitschko.
Agosto 17, 2026
 · 
Melisa Velázquez
ex-de-hayden-panettiere-padre-de-sus-hijos.jpeg
Entretenimiento
¿Quién era la pareja de Hayden Panettiere y sus hijos? Esto se sabe de su vida familiar
Hayden Panettiere, actriz estadounidense reconocida por sus papeles en las series Heroes y Nashville, murió a los 36 años, según confirmó su familia. Hasta el momento, las autoridades y sus representantes no han dado a conocer públicamente la causa de su muerte.
Agosto 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
el-diario-de-la-princesa-3.jpeg
Entretenimiento
El Diario de la Princesa 3 sí está en camino: Anne Hathaway volverá como Mia
Más de dos décadas después de la última visita a Genovia, El Diario de la Princesa 3 continúa en desarrollo y tendrá nuevamente a Anne Hathaway como Mia Thermopolis, uno de los personajes más recordados de su carrera.
Agosto 15, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Las últimas confesiones de Hayden Panettiere: lo que dijo sobre su hija y el futuro antes de morir
Entretenimiento
Las últimas confesiones de Hayden Panettiere: su hija, su hermano y el extraño episodio que vivió en un yate
Meses antes de morir a los 36 años, la actriz habló con Jay Shetty sobre su maternidad, los momentos más difíciles de su vida y los planes que todavía tenía por cumplir.
Agosto 17, 2026
 · 
Tania Franco