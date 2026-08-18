¿Qué pasó con Hayden Panettiere? Vecinos revelan lo que escucharon el día de su muerte

La muerte de Hayden Panettiere, a los 36 años, continúa generando interrogantes sobre lo ocurrido durante sus últimas horas. La actriz fue encontrada inconsciente el domingo 16 de agosto de 2026 en una residencia de Greenville, Carolina del Sur, donde se encontraba temporalmente. Los servicios de emergencia recibieron una llamada alrededor de la 1:51 p.m. y, pese a los intentos por reanimarla, fue declarada muerta a las 2:32 p.m.

¿Qué escucharon los vecinos de Hayden Panettiere?

En medio de la investigación, residentes del complejo Judson Mill Lofts han comenzado a contar lo que presenciaron aquel domingo. Uno de ellos recordó que durante la tarde se produjo una fuerte conmoción en los pasillos y que rápidamente comenzó a circular la noticia de que alguien había colapsado.

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Fue ayer por la tarde y había mucha conmoción en el pasillo. Los pasillos son bastante huecos, así que el ruido se escucha por todas partes. Solo escuché que alguien se había desplomado y después comenzaron a hablar de un paro cardíaco. No puedo confirmar nada de eso; es simplemente lo que escuché. (Residente del complejo)

Otros residentes reportaron una importante presencia policial y de servicios de emergencia durante varias horas. Algunos aseguraron que ni siquiera sabían que la estrella de Heroes y Nashville se encontraba hospedada en el complejo.

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¿De qué murió Hayden Panettiere?

Por ahora, no existe una causa oficial de muerte. Los registros de los servicios de emergencia hicieron referencia inicialmente a una posible sobredosis y a un paro cardiaco; sin embargo, esto no equivale a una determinación forense sobre la causa del fallecimiento.

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La autopsia realizada por la Oficina del Forense del Condado de Greenville no encontró signos de traumatismo relacionados con su muerte y las autoridades han indicado que, hasta el momento, no existen indicios de intervención criminal. Los estudios adicionales continúan pendientes para determinar oficialmente qué provocó la muerte de Hayden Panettiere.

La actriz, recordada también por Scream e Ice Princess, habría cumplido 37 años el 21 de agosto, apenas cinco días después de su fallecimiento.