La última entrevista de Hayden Panettiere: Jay Shetty revela lo que la actriz le confesó tras su encuentro

La muerte de Hayden Panettiere a los 36 años ha provocado numerosas despedidas en Hollywood, pero una de las más significativas llegó de parte de Jay Shetty, quien apenas unos meses antes se había sentado con la actriz para una extensa conversación en su podcast On Purpose.

Su última entrevista

La conversación fue publicada el 11 de mayo de 2026, durante la promoción de las memorias de la actriz, This Is Me: A Reckoning. Panettiere habló sin filtros sobre crecer frente a las cámaras, las presiones de Hollywood, las adicciones, la depresión posparto, la maternidad, la pérdida de su hermano Jansen y su proceso para reconstruir su vida.

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El autor confesó estar “devastado” por la noticia y recordó la vulnerabilidad con la que Panettiere habló sobre algunos de los capítulos más complejos de su vida. Escribió lo siguiente:

“Querida Hayden:

He estado devastado y con el corazón roto desde que me enteré de la noticia. Sigo en shock y durante el último día he estado reflexionando sobre tu legado y la pérdida que significa tu partida.

Hace apenas unos meses tuve el privilegio de sentarme a conversar contigo en On Purpose. Después del episodio me dijiste que había sido una experiencia verdaderamente sanadora para ti. Me dijiste que ahora me veías como a un hermano mayor y que te había ayudado a ser valiente.

Pero, Hayden, la valiente eras tú. Fuiste valiente, resiliente e increíblemente fuerte a lo largo de tantos momentos difíciles de tu vida. Nunca debiste haber tenido que atravesar las cosas que viviste.

Espero que supieras cuánto te querían. A cuántas personas ayudaste. Cómo tu vulnerabilidad conmovió a otros. Gracias por confiarme a mí y a mi comunidad tu verdad, tu historia y tu legado. Siempre honraremos tu memoria.

Mi corazón y mis oraciones están contigo, con tu hija, tu familia, tus amigos y tus fans.

Descansa en paz, Hayden.”

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Durante aquella entrevista, Panettiere se mostraba esperanzada ante el futuro. Dijo sentir que finalmente había dejado atrás parte de la oscuridad de los últimos años y que una nueva puerta se había abierto en su vida: “Siento que todavía tengo mucha vida por vivir”, expresó entonces.

A tres meses de aquella conversación, esas palabras han adquirido un significado especialmente conmovedor. Shetty cerró su carta asegurando que siempre honrará la historia y el legado de la actriz y enviando sus pensamientos a su hija, su familia, amigos y seguidores.

Hayden Panettiere murió el 16 de agosto de 2026. Hasta el momento, la causa oficial de su fallecimiento no ha sido anunciada públicamente.