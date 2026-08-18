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Travis Kelce presume su anillo de bodas con Taylor Swift en su regreso al campo

El jugador de los Kansas City Chiefs inició una nueva temporada de la NFL con la argolla que estrenó tras casarse con Taylor Swift en Nueva York.

Agosto 18, 2026 • 
Tania Franco
Travis Kelce presume su anillo de bodas con Taylor Swift en su regreso al campo

(Photo by Jamie Squire/Getty Images)

Travis Kelce volvió al emparrillado como un hombre casado. A poco más de un mes de su boda con Taylor Swift, el tight end de los Kansas City Chiefs fue fotografiado luciendo su anillo de bodas durante el primer partido de pretemporada del equipo, disputado el 15 de agosto frente a Los Angeles Rams.

El jugador de 36 años llegó al Arrowhead Stadium con una argolla dorada que llamó especialmente la atención durante su convivencia con los aficionados. Antes de entrar al campo se retiró la pieza para jugar, pero volvió a colocarla cuando fue visto en las laterales.

Travis Kelce presume su anillo de bodas con Taylor Swift en su regreso al campo

David Eulitt/Getty Images

Podría interesarte: Así reaccionó Travis Kelce cuando le preguntaron por su boda con Taylor Swift: “La mejor noche de mi vida”.

El nuevo capítulo de Travis Kelce y Taylor Swift

Taylor Swift y Travis Kelce se casaron el pasado 3 de julio de 2026 en el Madison Square Garden de Nueva York, después de anunciar su compromiso en agosto de 2025. La celebración reunió a familiares, amigos y numerosas figuras de Hollywood.

Travis Kelce y Taylor Swift

Ezra Shaw/Getty Images

Tras regresar a los entrenamientos, Kelce habló públicamente sobre la boda y la describió como “la mejor noche de mi vida”. Ahora, mientras se prepara para su temporada número 14 en la NFL, el anillo se ha convertido en el pequeño símbolo de la nueva etapa que vive fuera del campo.

Travis Kelce Taylor Swift
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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