Michael Douglas revela sus secretos más íntimos en sus memorias: amantes, excesos y Catherine Zeta-Jones

Con dos premios Oscar y más de cinco décadas en Hollywood, Michael Douglas se ha convertido en uno de los actores más reconocidos de su generación, y con la ayuda de los guionistas Shane Salerno y Michael Fleming Jr., ha escrito sus memorias, donde reflexiona sobre su vida y su carrera.

La estrella de películas como Atracción fatal o Bajos instintos, ha compartido a sus 82 años cómo fue crecer bajo los reflectores, los excesos que marcaron su vida, sus intensos romances y su constante búsqueda por crear una identidad propia en Hollywood, siempre bajo la sombra de su famoso padre, Kirk Douglas.

“Llamé al libro One Helluva Ride porque mi vida ha sido una montaña rusa desde la infancia”, cuenta el actor.

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One Helluva Ride, de qué trata el libro de Michael Douglas

Michael Douglas recuerda una infancia marcada por la separación de sus padres, Kirk Douglas y Diana Dill, y por crecer entre Los Ángeles y Nueva York bajo la sombra de su famoso padre.

Aunque durante años rechazó la idea de convertirse en actor, terminó siguiendo sus pasos y construyó una exitosa carrera como actor y productor, con dos premios Oscar; sin embargo, en sus memorias también aborda los momentos menos glamorosos de su vida, sus relaciones familiares y las experiencias que lo llevaron a convertirse en el hombre que es hoy.

Los excesos de Michael Douglas

Douglas también habla con franqueza sobre sus excesos y recuerda un episodio de hace décadas, cuando se quedó dormido con una pajita en la nariz después de consumir cocaína.

“La cultura de las drogas, la marihuana y todo lo demás, simplemente formaba parte de aquella época. Pero después todo se volvió más oscuro”, cuenta Douglas. “Y hay que tener cuidado con lo que deseas, porque cuando mi carrera se volvió realmente intensa, tanto como actor como al frente de mi propia productora…”, explica.

A esa presión se sumaron las dificultades de su primer matrimonio con Diandra y los problemas de su hijo Cameron con las drogas: “Me sentí abrumado por toda esa presión y comencé a involucrarme cada vez más con la cocaína. Creo que fue una de las principales razones por las que fracasó mi primer matrimonio y terminé entrando en rehabilitación. Pero después pensé: es importante hablar de ello”.

El actor también reconoció que se siente culpable por la influencia que sus propios problemas de consumo pudieron haber tenido en su hijo.

Las infidelidades de Michael Douglas

Por primera vez, Douglas revela detalles de sus romances con Kathleen Turner, durante el rodaje de Romancing the Stone, y Jeanne Tripplehorn, su coprotagonista en Bajos Instintos, ambos episodios ocurrieron mientras aún estaba casado con Diandra, de quien se separó en 1995.

Salerno reveló que el actor llamó personalmente a las actrices involucradas para pedirles permiso antes de incluir sus historias en el libro: “fue bastante protector”.

“No he mencionado sus nombres para presumir de conquistas ni nada por el estilo. Son personas con las que he tenido relaciones a lo largo de mi vida”, aclaró Douglas.

El cáncer de Michael Douglas y el apoyo que recibió de su esposa Catherine Zeta-Jones

Michael también revela detalles sobre cómo vivió su diagnóstico de cáncer de lengua, cómo esto hizo que su familia se uniera aún más, pues valoró de una forma diferente el estar cerca de sus hijos, y recibir el apoyo incondicional de Catherine.

“Durante mi episodio de quimio y radioterapia, quedarme inconsciente y ver el apoyo que recibí de mis hijos, que no lo entendían todo pero lo suficiente para saber que papá estaba enfermo, realmente me recordó esta idea de lo unida que es la familia y lo solidaria y maravillosa que fue Catherine”, dice.

“Todo esto me ayudó a bajar el ritmo y a valorar mucho más a las personas que tengo cerca. Después de eso, mis prioridades cambiaron”, añade.