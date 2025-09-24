Suscríbete
Exesposa de Michael Douglas se casa con el medio hermano de Lady Di

Antes de ser esposo de la actriz Catherine Zeta-Jones, Michael estuvo casado con la productora de cine, Diandra Luker, con quien tuvo un matrimonio de casi 23 años

September 24, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Michael Douglas y Diandra Luker se separaron en 1995, pero su divorcio se hizo oficial hasta el año 2000; ahora tres décadas después, se dio a conocer que Diandra se casó con un miembro de la nobleza británica, William Legge.

William, conde de Darthmouth, es medio hermano de la Princesa Diana. Según Daily Mail, su boda civil se habría realizado de forma privada. A sus 69 años, Diandra sorprendió por su boda casándose en Gibraltar con el décimo conde que acaba de cumplir 76 años.

Con este matrimonio, la ex esposa de Douglas recibirá el título de condesa de Dartmouth. El aristócrata británico, es hijo del segundo matrimonio de la madre de Lady Di, Raine Spencer.

Es exmiembro del Parlamento Europeo por el UKIP, siempre ha mantenido una estrecha relación con Gibraltar, territorio al que representó en Bruselas.

Es padre de un niño fruto de su relación anterior con la productora Claire Kavanagh. Por su parte, Diandra tiene un hijo con Michael, llamado Camerón, quien actualmente es actor y recientemente enfrentó problemas con la ley por tráfico de drogas.

Su boda se da después de su relación con el financiero Zach Bacon III, con quien tuvo gemelos mediante gestación subrogada, además de una hija adoptiva Imara.

Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
