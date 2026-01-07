Sarah Jessica Parker recibe el Globo de Oro de Honor y revive las lecciones que nos dejó “Sex and the City”

Sarah Jessica Parker fue reconocida con el Globo de Oro de Honor por su trayectoria artística, un premio que no solo celebra su carrera, sino también el profundo impacto cultural que tuvo su papel como Carrie Bradshaw en “Sex and the City”, una serie que redefinió la conversación sobre la mujer moderna a finales de los 90.

Más allá de la moda y los icónicos Manolo Blahnik, la serie se convirtió en un espacio donde se habló abiertamente de sexualidad, independencia, amistad, trabajo y decisiones personales, en una época en la que estos temas rara vez se abordaban desde la perspectiva femenina en la televisión mainstream.

Claire R Greenway/Getty Images

Cuando la libertad también se vestía

El personaje de Carrie Bradshaw se volvió símbolo de una generación que comenzó a expresarse sin culpa, tanto en lo emocional como en lo profesional. La serie puso en el centro la idea de que las mujeres podían priorizar sus deseos, cuestionar el matrimonio, hablar de placer y construir su propio camino sin pedir permiso.

Marcel Thomas/FilmMagic

La moda fue parte esencial de ese discurso. Cada outfit funcionaba como una extensión de la identidad, convirtiendo el estilo personal en una forma de autonomía y expresión, algo que hoy es parte natural del lenguaje cultural, pero que entonces fue revolucionario.

Un legado que sigue vigente

Décadas después, el impacto de Sex and the City continúa vigente, no solo por su regreso con And Just Like That…, sino porque abrió la puerta a narrativas femeninas más complejas, honestas y diversas en la televisión.

El Globo de Oro de Honor a Sarah Jessica Parker reconoce justamente eso; no solo a una actriz exitosa, sino a una figura que ayudó a transformar la representación de las mujeres en pantalla y a normalizar conversaciones que hoy siguen siendo relevantes.