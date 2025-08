“Creo que es a quién más he amado”, así se despidió Sarah Jessica Parker de Carrie Bradshaw

El primer episodio de Sex & the city salió al aire en 1998, y desde entonces la cultura popular nunca ha vuelto a ser igual. La historia de cuatro mujeres cosmopolitas que vivían una vida lujosa, así como una sexualidad sin prejuicios cambió las perspectiva femenina de la televisión para siempre.

El impacto

De moda, romance y comedia, la vida de Carrie Bradshaw tuvo un alcance monumental que visibilizó de manera masiva marcas de lujo como Manolo Blahnik, Prada, Gucci, Dolce & Gabanna y su icónico vestido de Dior.

Un adiós a 27 años de historia

A pesar de que la actriz Sarah Jessica Parker ha tenido un par de películas en el cine y ha tenido participaciones en series como Glee, sin duda su papel más importante ha sido Carrie Bradshaw.

Hoy la fashionista subió un video a su instagram despidiéndose de su icónico personaje, agradeciendo a las más de 300 personas involucradas en el proyecto por casi 3 décadas.

Así que después de dos películas, un poco de drama y la llegada de And Just Like That, Carrie, Charlotte, Samantha (que ya no participó a partir de la segunda y última película de Sex & the city) y Miranda, se despiden de una de las series más importantes que no solo empoderó a miles de mujeres, sino que quitó un tapujo de vergüenza que rodea históricamente a la feminidad por experimentar y disfrutar su sexualidad.