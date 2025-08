Series y películas en las que no recordabas que salió Sarah Jessica Parker

Sin duda uno de los personajes más icónicos de la historia en televisión es: Carrie Bradshaw, sin embargo, Sarah Jessica Parker tiene una carrera envidiable que va más allá del universo de Sex & The City y And Just Like That...

La lista de las películas y series donde la actriz ha participado es amplia, por lo que aquí te decimos los proyectos más virales donde Sarah ha tenido algún papel importante o una aparición tan icónica como ella.

1. Glee (2012)

En la cuarta temporada del programa musical Glee, Sarah Jessica Parker tuvo un papel secundario (pero icónico), llamada Isabelle Wright, una editora de una revista. Tuvo varios números musicales, destacando At the ballet y Let’s have a Kiki, aún disponibles en las plataformas digitales de música.

2. Abracadabra (1993)

Esta película es probablemente la que puso a Sarah Jessica Parker en el radar. En múltiples ocasiones el reparto de Abracadabra ha dicho que no esperaban el éxito que tuvo esta entrega, tanto que retomaron sus personajes para una nueva entrega que estrenó en 2022.

3. Divorce (2016-2019)

En esta serie de HBO, ella interpreta a Frances Dufresne, una mujer que busca el balance en su vida, durante su divorcio y cambios de su vida como profesionista.

4. New Year’s Eve (2011)

Una de las películas más icónicas a nivel de reparto, con más de una decena de actores de primer nivel en Hollywood, donde claro, también entra Sarah Jessica Parker. Interpreta a una madre soltera que tiene un momento complejo en vísperas de Año Nuevo.

5. Did You Hear About the Morgans? (2009)

Al lado de Hugh Grant, Sarah Jessica Parker interpreta a Meryl Morgan, una agente de bienes raíces que tiene la vida de ensueño, hasta que su matrimonio sufre una infidelidad y ambos deben lidiar con las consecuencias que podrían afectar a la relación.

Sin duda la carrera de Sarah Jessica Parker se ha visto enclipsada por Carrie Bradshaw, sin embargo, al dar un vistazo a su historial, la actriz tiene una admirable trayectoria que valdría la pena volver ver.