Rosalía responde a críticas por su silencio ante conflicto en Palestina

Rosalía explicó por qué no se posicionó públicamente sobre Palestina, luego de las declaraciones del premiado diseñador reconocido no solo por sus diseños, sino por sus posicionamientos políticos, quien se negó a diseñarle un vestuario a la cantante española.

“Lo sentimos, pero Miguel no trabaja con ningún artista que públicamente no haya mostrado su apoyo a Palestina”, escribió alguien del equipo del diseñador al team de estilistas de Rosalía. “Haciendo lo correcto. El silencio es complicidad y más aún cuando tienes una gran altavoz que millones de personas escuchan cuando cantas. Es por eso que tienes la responsabilidad de usar este poder para denunciar este genocidio. Rosalía, esto no es nada personal. Te admiro por todo tu talento y por todo lo que has logrado”, manifestó.

Adrover rechazó realizar un “custom look” a Rosalía por su silencio sobre Gaza, ya que considera que la artista no apoyó públicamente a Palestina, considerándola “cómplice”.

Bajo este contexto, Rosalía se pronunció mediante un comunicado en sus historias de Instagram y expresó, “he seguido con tristeza lo que de ha venido diciendo estos días. Desde ya acepto que lo que escribiré aquí será incompleto e imperfecto pero es mi verdad y está escrito con la mejor intención. El hecho de no haber usado mi plataforma de forma alineada con el estilo o expectativas ajenas no significa en lo absoluto que no condene lo que está pasando en Palestina. Es terrible ver día tras día como personas inocentes son asesinadas y los que deberían parar esto no lo hagan. No veo como avergonzarnos los unos a los otros sea la mejor manera de seguir adelante en la lucha por la libertas de Palestina. Creo que el señalamiento debería direccionarse hacia arriba (hacia quienes deciden y tienen poder de acción) y no en horizontal (entre nosotrxos).

Así fue como Rosalía emitió su postura rechazando las acusaciones de “silencio cómplice”, hacia la situación en Gaza, donde ya han muerto más de 50,000 personas bajo la hambruna y los ataques del ejército israelí.