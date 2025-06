Consejos que el cast de Sex & the City le darían a sus personajes en su juventud

En una entrevista reciente que le hicieron al cast de And Just like That, mejor conocidas por sus personajes de Carrie Bradshaw, Charlotte York y Miranda Hobbes. Les preguntaron qué consejo le darían a sus personajes durante su juventud, es decir, en Sex & The City.

Ninguno, háganlo todo. Nuestras experiencias, sean buenas o dolorosas, los grandes éxitos o enormes decepciones no están a la altura de lo que uno espera de sí mismo. Es parte de se un ser humano más maduro. Sarah Jessica Parker

Marc Piasecki/WireImage

Por su parte, Cynthia Nixon, quien da vida a Miranda. Fue la que tuvo un giro de personaje más agresivo, siendo que ahora forma parte de la comunidad LGBTQ+.

Mantén tus ojos y oídos abierto. No pienses que ya resolviste tu vida, porque nunca es así. Revísate y asegúrate de preguntarte si eres o no feliz. No solo exitosa, sino que feliz. Cynthia Nixon.

Kristy Sparow/Getty Images

Finalmente Kristin Davis agregó que lo que le diría a Charlotte York es lo siguiente:

Creo que simplemente le diría: Todo va a salir bien, incluso mejor de lo que siempre soñaste. Kristin Davis.

Marc Piasecki/WireImage

La esperada nueva temporada de And Just Like That, temporada 3 ya estrenó sus primeros episodios en la plataforma de Max.