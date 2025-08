¿Un taco de 768 pesos? Estas son las 3 taquerías más caras de la CDMX

La CDMX ha ganado popularidad en el mundo por su gastronomía, no por nada The World’s 50 Best Restaurants nombró a un restaurante mexicano el tercer mejor sabor de Norte América.

Sin embargo el street food ha sido una tendencia que los extranjeros buscan para deleitarse con el auténtico sabor mexicano: Los tacos. Añadiendo la ya conocida gentrificación que está latente en la CDMX.

Provocando una notoria alza en los precios de estilo de vida mexicano en el corazón de nuestro país, como consecuencia, hay una nueva variedad de taquerías gourmet con un target de clase alta, estos son los locales más caros hasta el día de hoy.

La Once Mil - Lomas de Chapultepec

Esta taquería ya está posicionada como uno de los hot spots más virales de CDMX, por su sabor y también por sus precios altos. Un taco en este lugar cuesta entre $100 y $130 pesos mexicanos.

La Bonvi - Loma de Virreyes

Un lugar que sin duda ha ganado fama por su estética y sabor. De cortesía te dan una cerveza y papas preparadas. Destaca por el inconfundible sabor de chef César de la Parra. Su taco más costoso es el NY Chairman Reserve, con delgadas lenguas de black angus, que puedes probar por 145 pesos mexicanos.

La buena barra - Polanco

En el corazón de Masaryk está una spot que vende un taco de carne kobe, al pedirlo te llevan como trofeo los certificados que te garantizan que la carne es de las vacas Wagyū de Japón. Este platillo premium, llamado “taco lord” cuesta 768 pesos.