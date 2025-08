Paulina Mercado confiesa si siente celos de la ex de Juan Soler

Paulina Mercado y Juan Soler han consolidado una de las parejas más comentadas desde 2022. La conductora del programa Sale el Sol, habló sobre su historia personal y la de su pareja. Además, fue cuestionada sobre si siente celos de Maky, exesposa de Juan Soler, con quien compartió más de una década de matrimonio y tuvo dos hijas en común: Mía y Azul.

Ahora que ambos trazaron caminos distintos y se dieron una nueva oportunidad en el amor con otras personas, Paulina Mercado fue cuestionada por uno de sus seguidores sobre si sentía celos de la exesposa de su pareja.

"¿Pau, eres celosa con la ex de Juan? ¿O con poner límites y no negociables es suficiente?”, decía la pregunta, a la que a través de una historia en Instagram, la conductora respondió con franqueza. “Ni Juan ni yo tenemos que poner límites en este tema, porque ambos estamos muy agradecidos con la historia personal del otro, con lo que cada uno ha vivido, ya que gracias a eso somos las personas que somos hoy”.

Además, añadió que tanto ella como el actor procuran honrar mutuamente su pasado sin poner límites. “Honro muchísimo su historia, a su familia, a las personas con las que se ha cruzado, al igual que él conmigo. Así que no hay que poner límites”.

Por otro lado, Paulina Mercado contó que ambos coinciden en no perdonar una infidelidad. “Afortunadamente Juan y yo siempre estamos de acuerdo en este tema y uno es; una infidelidad no la perdonaríamos, una deslealtad tampoco, que no tengamos la libertad de compartir con nuestros hijos, con nuestro trabajo o con nuestros seres queridos, básicamente eso”, explicó la conductora sobre los no negociables de su relación.

También, respondió que no tiene planes de tener un hijo con Soler. “La verdad es que no. Gracias a la historia y a la experiencia que tiene Juan, gracias a la historia y a la experiencia que tengo yo, podemos conectar como conectamos hoy en día, desde otro lugar”.