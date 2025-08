Galilea Montijo revela que bajó 10 kilos y su novio Isaac Moreno se pronuncia al respecto

Galilea Montijo se ha dejado ver con una nueva figura, y como era de esperarse, la famosa fue cuestionada por los micrófonos de Televisa sobre lo qué hay detrás de su cambio físico.

La conductora del programa “Hoy”, confesó que en la segunda temporada del reality tenía 10 kilos demás, por lo que decidió bajar de peso para lograr un cambio físico, el cual agradece a su novio Isaac Moreno.

“Del año pasado a acá llevó 10 kilos, sí se nota, pero sentimentalmente y mentalmente, ¿qué haces?”.

Su novio, el modelo comentó que además de guiar a su pareja, la disciplina de Galilea ha rendido frutos.

“Nada que añadir, la genética que tiene ella es hermosísima, preciosa, su disciplina, su esfuerzo y todo el trabajo lo hace ella, yo solo la guío”.

Galilea Montijo mencionó que gracias al ejercicio ha logrado bajar los kilos de más, aunque destacó que también ha sido gracias a su novio, quien la ha acompañado en el proceso.

“Sí llevo más de 1 año dándole a las pesas, sí me ha costado, sí lo sufro, pero el resultado lo veo en mi paz mental, físicamente y emocionalmente. Mi moqui Isaac Moreno, gracias por llevarme, aconsejarme y levantarme cuando ya no puedo. Ojo: no son solo las pesas va a la par del método de Isaac Moreno. Te amo”.