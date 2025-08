Lety Sahagún habla de su pasada relación con Chicharito Hernández

Como nunca antes, Lety Sahagún habló de la relación que tuvo con Chicharito Hernández. Hace tiempo, la joven originaria de Guadalajara, era conocida por su romance con el futbolista mexicano, con quien tuvo un noviazgo de varios años, que llegó a su fin en 2017.

Durante una charla con Emilio Antun, para su podcast Diario de un humano, Lety abrió su corazón para hablar de su pasado amoroso y de cómo su vida cambió cuando se dio cuenta que tenía que salir de su zona de confort, para lograr sus objetivos profesionales.

“A veces nos contamos historia, yo sí me he engañado con mis propias historias de decirme: ‘Claro que estoy feliz en esta relación y remo, remo, para convencerme, pero algo dentro de ti siempre sabe que no es ahí”, dijo.

Lety Sahagún reconoció que en aquel momento cuando era novia de Chicharito se dio cuenta que no estaba haciendo lo que le apasionaba. “La primera conversación fue, ¿qué hago siguiendo el camino de alguien más?, me voy a buscar el mío, ahí fue cuando agarré mis cosas y me fui a buscar mis sueños”.

“Yo no me veía casada joven, con hijos, sin desarrollar una carrera profesional, sin explorar el mundo, sin conocer otras realidades, todo eso no era mi tesoro, no me atraía”, añadió la joven que se mudó a la Ciudad de México para realizarse profesionalmente.