Cazzu confiesa que se vio obligada a cambiar de casa por este motivo

Cazzu planea seguir trabajando mucho para poder comprar una casa donde viva con su hija Inti, sin tener que pagar una renta como lo hace ahora.

La cantante contó recientemente que tuvo que mudarse con su pequeña del departamento en el que vivían. “Deshice un alquiler que tenía, vivía en un lugar y no lo podía seguir pagando, esto estaba carísimo. No quería vivir en un lugar tan caro, y dije me voy a mudar y me mudé”, dijo en una entrevista para el podcast El Flowcast de Héctor Elí.

Bajo este contexto, la famosa dijo que tuvo una desagradable experiencia con la persona que le rentaba, ya que fue discriminada por su apariencia.

“Cuando fui a entregar mi departamento, sentí que la persona que recibió el departamento que me alquiló, tenía un prejuicio latente”, mencionó Cazzu, quien dijo sentirse señalada por sus tatuajes.

“Esas cosas son las que uno en la vida no se las termina de explicar. Hay personas que te ven y que en el momento en el que ven cómo te vistes, necesitan que en su cerebro eso que representas encaje con lo que ellos consideran que es lo que hay que representar: vicios, maldad, desastre”.

“La gente no nos quiere alquilar las casas porque piensan que vamos a estar haciendo no sé qué, pero este año me voy a comprar una casa sí o sí, tengo que trabajar mucho”, agregó sobre la situación que enfrenta con su amiga Joaqui en Argentina.