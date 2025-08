¿Indirecta o casualidad? Kim Cattrall reacciona al final de And Just Like That

La serie que intentó reinventar Sex and the City llega oficialmente a su fin. Michael Patrick King, creador del reboot, anunció que los últimos dos episodios serán el cierre definitivo para Carrie, Miranda y Charlotte.

Pero mientras las protagonistas compartían emotivos mensajes de despedida… Kim Cattrall hizo lo suyo a lo Samantha Jones: sin decir mucho, pero diciendo TODO.

¿Coincidencia? Puede ser. ¿Indirecta elegante? Definitivamente.

Recordemos que Kim Cattrall rompió lazos con el elenco —especialmente con Sarah Jessica Parker— hace años, y aunque regresó brevemente en un cameo pagado generosamente, nunca volvió realmente. Su despedida (silenciosa y sin nombres) resonó tanto como cualquier línea ácida de su icónico personaje.

Claire R Greenway/Getty Images

Mientras tanto, en su video de despedida, Sarah Jessica Parker sí mencionó a Samantha, lo que muchos vieron como un gesto de madurez y reconciliación a la distancia.

And just like that… se cierra una era. Y Samantha lo dijo sin decirlo.