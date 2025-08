Ozzy Osbourne murió por esta causa según su certificado de defunción

Se dieron a conocer nuevos detalles del deceso del legendario vocalista Ozzy Osbourne, a través de su certificado de defunción. El músico británico figura clave en la historia del heavy metal, falleció en su residencia en Buckinghamshire, Inglaterra.

Según documentos obtenidos por The New York Times y The Sun, Osbourne murió por un “paro cardíaco fuera del hospital” y un “infarto agudo de miocardio” con enfermedad de las arterias coronarias y Parkinson con disfunción autonómica como causas asociadas.

En sus últimos años, Osbourne enfrentó serios problemas de salud que lo alejaron de los escenarios. Además del Parkinson, el famoso artista fue sometido a múltiples operaciones, tratamientos de células madres y terapias físicas para intentar recuperar su movilidad.

En marzo de 2023, tuvo que cancelar una gira completa por Europa y el Reino Unido, pero más adelante regresó a los escenarios para presentarse por última vez en Birmingham junto a sus compañeros de Black Sabbath. El show fue un evento histórico que recaudó más de 190 millones de dólares para diversas causas benéficas.