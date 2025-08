Belinda puso estas condiciones para participar en el musical “Mentiras”

Hace unos días Belinda confirmó su participación en Mentiras: el musical con el personaje de Daniela, mismo al que le dio vida en la serie de Amazon Prime.

En medio de la expectación que ha generado la noticia, se reveló que Belinda habría puesto algunas condiciones para ser parte del elenco.

Durante el programa “Productora 69", conducido por Jorge Carbajal, se dio a conocer que Belinda habría puesto una condición para regresar al teatro musical tras haber sido parte de “Hoy no me puedo levantar” en 2020.

En la plática junto a Felipe Cruz, Carbajal reveló que la condición de la intérprete había sido aceptada sin ningún problema por la producción, pues es algo que también hizo en formato para televisión.

“La petición es que ella lleve su propia ropa, que a ella le paguen el uso de su ropa y ella lleva su propia ropa, no quiere que le manden a hacer, ni que le manden vestuario nada”, contó el periodista.

“Yo llego con mi ropa y yo decido que me voy a poner”, y así es como quedó el contrato de Belinda, es lo que a mí me contaron que va a ir en Chanel, Louis Vuitton y Christian Dior”, agregó.

Belinda prestó gran parte de su clóset de ropa para su participación en “Mentiras, la serie”. Incluso Belinda habló al respecto en una entrevista con CNN en Español. “Puse algunas cosas, no toda, más de la mitad”.

“Yo soy muy generosa, no soy cosa. En esta vida hay que ser generoso. Las personas que no lo son, la vida no regresa. Entonces yo feliz de compartir. En la vida una tiene que dar. Cómo aporto para que esto sea mejor, en qué te ayudo, qué hacemos”, expresó.