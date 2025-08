Regina Murguía de JNS habla tras someterse a cirugía por cáncer

La actriz y cantante Regina Murguía, reconocida por su carrera en televisión y por ser integrante del grupo JNS, explicó hace unas semanas que los médicos le detectaron un tumor que requería intervención quirúrgica inmediata.

Desde casa, Regina compartió un mensaje en sus redes sociales que dice, “hoy comparte estas fotos con ustedes con el corazón lleno de gratitud. Cómo saben, hace poco pasé por una cirugía importante. No ha sido un proceso fácil, pero sí ha sido profundamente transformador”.

“Gracias a mi familia y todas las personas que me han estado acompañando, que me han sostenido con amor y paciencia. Gracias a la vida por esta segunda oportunidad. Hoy estoy aquí, más viva que nunca. Y quiero decirte a ti que me lees: nunca dejes de creer en tu fortaleza, nunca dejes de luchar por tu bienestar. La vida es hoy”, añadió.

Por su parte, su amiga y compañera, Angie Taddei, confirmó en televisión que Regina fue operada con éxito. “La verdad es que, re bien. Nos metimos un buen susto, pero fue una operación perfecta. Salió perfecta y ahora está en Mérida tomando un poco de aire, porque ya está de regreso el viernes”, dijo la famosa quien admitió que fue una “operación dura”.

Pese a las dificultades, la intervención fue realizada a tiempo y los médicos lograron extraer todo rastro maligno, lo que ha permitido que se recupere favorablemente.

La cantante confesó que la experiencia la llevó a valorar su salud y su vida. La famosa se encuentra en la etapa de recuperación después de que le extirparon pólipos intestinales que, tras sus análisis, resultaron ser cancerosos.

Regina se encuentra rodeada de su familia, tomándose un respiro antes de volver a las giras, conciertos y más.