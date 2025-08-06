Suscríbete
Moda

Cómo Samantha Jones revolucionó en Sex & the City y la revolución en la mujer

Uno de los personajes más queridos de la televisión marcó a toda una generación, sí, por su humor ácido, pero también por la moda que impuso

August 06, 2025 • 
Tania Franco
y99_kim_cattrall03

Getty Images/Getty Images

Samantha Jones, una de la protagonista de la serie de las girlies: Sex & the City, se ganó el amor del público gracias a su humor sarcástico, su gran amistad y por romper un estereotipo femenino con respecto a su relación con su propia sexualidad, que para 1998, era un acto revolucionario.

Las 4 mejores amigas de los 90’s: Carrie Bradshaw, Charlotte York, Miranda Hobbs y Samantha Jones fueron clave en las tendencias de la moda del momento.

La mujer, su edad y la moda

Desde tiempos recónditos, ha habido un “reglamento” invisible femenino acerca de lo que es o no “adecuado” para una mujer ponerse conforme a su edad.

Samantha Jones rompió con este discurso en la película de Sex & the City 2, cuando usa el mismo vestido de Miley Cyrus. En un discurso de sororidad, ambas se dejan fotografiar juntas, demostrando que ser una mujer apasionada por la moda en vez de ser una competencia, es una celebración de nuestra propia creatividad.

Celebrity Sightings in New York - October 17, 2009

Marcel Thomas/FilmMagic

Un ícono

Sin duda Samantha Jones está en la historia de la cultura popular de manera perpetua. No solo de una tendencia fashionista, sino que un ejemplo de una amistad femenina incondicional.

sex and the city
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
Premiere Of "Did You Hear About The Morgans?" - After Party
Entretenimiento
¿Indirecta o casualidad? Kim Cattrall reacciona al final de And Just Like That
August 05, 2025
 · 
Tania Franco
🔥🔥🔥 así está la noche de nominaciones @lacasafamososmx #3ratemporada #nominacionesfashion sty.jpg
Moda
Este es el secreto detrás del cambio de look de Galilea Montijo
August 04, 2025
 · 
Tania Franco
51st Annual Primetime Emmy Awards
Entretenimiento
“Creo que es a quién más he amado”, así se despidió Sarah Jessica Parker de Carrie Bradshaw
August 01, 2025
 · 
Tania Franco
RIANI CRUISE 4.0. Dreamland In Duesseldorf
Moda
Las tendencias de moda que dominarán el otoño-invierno 2025
July 31, 2025
 · 
Tania Franco
Copy of Copy of AERIE_BTS25_LOOK_05_1663 copia.jpg
Moda
Macarena García es la nueva embajadora de la campaña de Aerie “Ama todas tus versiones”
La actriz Macarena García, se une como nueva embajadora para México y América Latina
July 31, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
VS. (2).png
Moda
¿Está perdiendo el estilo? Las dudas que despiertan los primeros looks de The Devil Wears Prada 2
Aunque la secuela del icónico filme ya genera expectación, los primeros vistazos a los nuevos outfits de Miranda Priestly y Andy Sachs han dividido opiniones
July 28, 2025
 · 
Tania Franco
Meryll Rogge.jpg
Moda
Meryll Rogge: la diseñadora belga que redefine Marni como nueva directora creativa
Ganadora del Gran Premio ANDAM 2025, Rogge asume el rumbo creativo de la casa italiana con una visión contemporánea, inclusiva y profundamente fiel al ADN experimental de Marni
July 28, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Diseño sin título (1).png
Moda
¿Los sueños se hacen realidad? La nueva colección de joyas de Chanel, se inspira en las estrellas
Una oda al glamour celestial, donde cometas, leones y alas dan forma a piezas etéreas que visten el cuerpo como un encaje luminoso
July 26, 2025
 · 
Tania Franco
Woman cycling down New Bond Street, in Central London
Moda
Chanel prepara su mayor tienda insignia en Europa y será en Madrid
La maison francesa apuesta en grande por el lujo en España
July 23, 2025
 · 
Tania Franco