Cómo Samantha Jones revolucionó en Sex & the City y la revolución en la mujer

Samantha Jones, una de la protagonista de la serie de las girlies: Sex & the City, se ganó el amor del público gracias a su humor sarcástico, su gran amistad y por romper un estereotipo femenino con respecto a su relación con su propia sexualidad, que para 1998, era un acto revolucionario.

Las 4 mejores amigas de los 90’s: Carrie Bradshaw, Charlotte York, Miranda Hobbs y Samantha Jones fueron clave en las tendencias de la moda del momento.

La mujer, su edad y la moda

Desde tiempos recónditos, ha habido un “reglamento” invisible femenino acerca de lo que es o no “adecuado” para una mujer ponerse conforme a su edad.

Samantha Jones rompió con este discurso en la película de Sex & the City 2, cuando usa el mismo vestido de Miley Cyrus. En un discurso de sororidad, ambas se dejan fotografiar juntas, demostrando que ser una mujer apasionada por la moda en vez de ser una competencia, es una celebración de nuestra propia creatividad.

Marcel Thomas/FilmMagic

Un ícono

Sin duda Samantha Jones está en la historia de la cultura popular de manera perpetua. No solo de una tendencia fashionista, sino que un ejemplo de una amistad femenina incondicional.

