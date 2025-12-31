Las 10 mujeres que definieron el estilo y marcaron tendencia en 2025

A lo largo de 2025, ellas lograron ir más allá de las tendencias para convertir su forma de vestir en una declaración personal. Desde alfombras rojas hasta apariciones cotidianas, estas mujeres entendieron que la moda no se trata solo de ropa, sino de identidad, intención y mensaje.

Ariana Grande

¡Este fue su año! Tonos suaves, siluetas fluidas y guiños vintage conviven con una feminidad pulida que se siente casi teatral. Ariana dejó claro con ambas películas de “Wicked” que va más allá de sus propios dones. Además de cantar, actuar y vestir bien, demostró ser graciosa y conquistó al mundo con su carisma y bella amistad con Cynthia Erivo.

Jenna Ortega

La actriz se convirtió en una de las figuras más influyentes de la moda en 2025 por una razón clara: no se parece a nadie más. Su estilo oscuro, preciso y deliberadamente incómodo rompió con la idea de la alfombra roja complaciente. Siluetas afiladas, referencias góticas, guiños punk y una actitud que rehúye lo predecible.

María Bottle

Una pintora y creadora de contenido que se ha convertido en un imán natural para las marcas de lujo gracias a su autenticidad. Desde Querétaro, su estilo se mueve con libertad entre lo artístico y lo sofisticado, sin poses ni fórmulas. Su mirada creativa atraviesa cada look y cada colaboración; en ella, la moda es expresión. En 2025, su sello confirmó que el verdadero lujo conecta con quienes crean desde la esencia.

Philippine Leroy-Beaulieu

La inolvidable Sylvie en “Emily in Paris”, se consolidó como el epítome del lujo adulto y seguro. Su estilo es de siluetas precisas, dramatismo controlado, tejidos nobles y una actitud que convierte cada look en autoridad. En 2025, confirmó que la elegancia verdadera no busca agradar, sino que imponer presencia.

IG: Philippine Leroy-Beaulieu

Belinda

Belinda demostró que la sofisticación también puede ser vibrante. Con Mentiras, la serie, impulsó una estética más colorida, teatral y cuidada, donde los tonos intensos, los guiños ochenteros y el glamour bien ejecutado convivieron sin esfuerzo.

Sadie Sink

Se ha convertido en un auténtico imán para las marcas de lujo. Su presencia combina sensibilidad artística, elegancia contemporánea y una autenticidad poco común, cualidades que la han colocado en el radar de las casas más influyentes de la moda.

Zendaya

La prometida de Tom Holland puede transitar del glamour clásico de Hollywood a siluetas futuristas, estructuras arquitectónicas o guiños al archivo de la moda sin perder coherencia. Su estética apuesta por cortes limpios, colores potentes, dramatismo controlado y una fuerte presencia corporal.

Rosalía

La española inauguró una nueva etapa con “LUX”. Una era minimalista, conceptual y profundamente creativa. Lejos del exceso, su estética se depura y se vuelve más artística, con referencias al performance, la música clásica y el arte contemporáneo.

The Hapa Blonde/GC Images

Lindsay Lohan

Uno de los regresos más comentados del año y, con la nueva película “Otro Viernes de Locos”, reactivó una nostalgia noventera que volvió a marcar tendencia. Entre guiños a “Juego de gemelas” y la recuperación de sus looks más icónicos, Lindsay abrazó minivestidos, siluetas ajustadas y accesorios statement.

Anne Hathaway

Con una elegancia afilada y poderosa, abrazó el tailoring impecable, las siluetas negras y una sensualidad sobria que conecta con el quiet luxury. Cada aparición confirmó que su estilo va más allá de la ropa, es una presencia difícil de ignorar.

Raymond Hall/GC Images

En 2025, estas mujeres del entretenimiento demostraron que la moda va mucho más allá de las tendencias pasajeras. Cada una, desde su propio lenguaje estético, convirtió el vestir en una extensión de su identidad, influenciando no solo alfombras rojas, sino también la conversación cultural global.

Entre minimalismo, nostalgia, audacia y sofisticación, dejaron claro que el verdadero estilo no se impone: se construye con autenticidad, visión y carácter. Así, la moda encontró en ellas a sus narradoras más poderosas del año.