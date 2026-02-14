Revista
Manos que enamoran: uñas perfectas para celebrar San Valentín

El detalle más pequeño también puede ser el más especial: este San Valentín, los diseños de uñas se llenan de color, textura y creatividad para complementar cualquier plan romántico

Febrero 14, 2026 • 
Regina Cuevas de la Fuente
San Valentín es la ocasión ideal para cuidar cada detalle, y las uñas no son la excepción. Más allá del clásico rojo, las tendencias actuales apuestan por acabados brillantes, tonos suaves, corazones minimalistas y combinaciones inesperadas que elevan cualquier look. Ya sea para una cita especial, una salida con amigas o simplemente para consentirte.

Diseño en degradado rojo con efecto difuminado que aporta profundidad y un acabado moderno. Elegante y llamativo sin perder sofisticación, ideal para un look romántico más contemporáneo.

1.Base nude rosada con pequeños corazones rojos minimalistas que añaden un toque dulce y delicado. Perfecto para quienes buscan un diseño sutil, femenino y muy acorde a San Valentín.

2.Combinación de rojo intenso con una uña acento en tono natural y detalle de corazón. Un balance entre lo clásico y lo romántico que nunca falla en esta temporada.

3.French reinventado en rojo vibrante con acabado mate y brillante, acompañado de discretos corazones. Una propuesta moderna que eleva la manicura tradicional con un aire chic.

4.Tono rosa lechoso en acabado glossy, limpio y elegante. Minimalista y versátil, es la opción ideal para quienes prefieren un estilo romántico más suave y atemporal.

5.Diseño en degradado rojo con efecto difuminado que aporta profundidad y un acabado moderno. Elegante y llamativo sin perder sofisticación, ideal para un look romántico más contemporáneo.

En San Valentín, cada detalle cuenta, y las uñas se convierten en el complemento perfecto para expresar estilo y romanticismo, ya sea con diseños llamativos o propuestas sutiles y elegantes.

Regina Cuevas de la Fuente
