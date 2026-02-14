Revista
Entretenimiento

¿Por qué están cancelando a Kim Cattrall? La polémica que reabre el debate tras Sex and the City

Declaraciones pasadas en defensa de Roman Polanski y el contraste con la postura de Sarah Jessica Parker la colocan en el centro de la controversia

Febrero 14, 2026 • 
Tania Franco
¿Por qué están cancelando a Kim Cattrall? La polémica que reabre el debate tras Sex and the City

(Bryan Bedder/Getty Images)

Durante años, Kim Cattrall, inmortalizada como Samantha Jones en Sex and the City, fue vista como la figura que se enfrentó al poder dentro de la franquicia. Su salida de la serie y sus críticas públicas hacia Sarah Jessica Parker reforzaron durante años la narrativa de que ella era la parte “injustamente tratada”. Sin embargo, en 2026 esa percepción ha comenzado a cambiar.

¿Por qué está siendo cancelada una de las actrices más amadas?

La razón principal de la llamada “cancelación” de Kim Cattrall es la reaparición de una entrevista de alrededor de 2010, cuando promocionaba la película The Ghost Writer, dirigida por Roman Polanski. En esa conversación, la actriz justificó trabajar con el director pese a las acusaciones de abuso sexual en su contra, argumentando que sabía “separar la obra de la vida personal” y minimizando el debate ético alrededor del caso.

Sex And The City

Getty Images/Getty Images

Estas declaraciones contrastan fuertemente con la postura que años después adoptó Sarah Jessica Parker y el resto del elenco principal de Sex and the City, quienes se pronunciaron públicamente del lado de las víctimas cuando surgieron acusaciones contra Chris Noth, intérprete de Mr. Big. La respuesta fue inmediata: el personaje fue eliminado de la secuela And Just Like That…, marcando una postura clara de sororidad y cero tolerancia.

¿Team Carrie o Team Samantha?

Mientras Sarah Jessica Parker es reconocida por respaldar a las denunciantes y proteger a la franquicia desde una postura ética, Kim Cattrall ha sido señalada por una actitud considerada contradictoria con los valores feministas que su personaje representaba.

¿Por qué están cancelando a Kim Cattrall? La polémica que reabre el debate tras Sex and the City

(Bryan Bedder/Getty Images)

Así, la polémica no gira ya en torno a rivalidades personales dentro de Sex and the City, sino a posturas públicas frente a casos de abuso, un tema que hoy define reputaciones en la cultura pop y explica por qué Kim Cattrall enfrenta una nueva ola de críticas.

sex and the city Sarah Jessica Parker Kim Catrall
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
Latin Grammy 2022: Nodal junto a Cazzu y otras parejas que asistieron
Entretenimiento
El significado profundo de “Sauvignon Blanc” de Rosalía
Febrero 13, 2026
 · 
Camila Torre Forcén
Adam Sandler elogia a Bad Bunny tras el Super Bowl LX
Entretenimiento
Adam Sandler habla de Bad Bunny tras el Medio Tiempo del Super Bowl LX
Febrero 13, 2026
 · 
Tania Franco
¿Cuánto les pagaron a los “arbustos” del medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX?
Entretenimiento
¿Cuánto les pagaron a los “arbustos” del medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX?
Febrero 13, 2026
 · 
Tania Franco
nina-andrea-legarreta-novio.jpeg
Entretenimiento
Hija de Andrea Legarreta se pronuncia sobe la nueva relación de su mamá
Febrero 12, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Lionel_Messi_y_Antonela_Roccuzzo.png
Entretenimiento
San Valentín: 14 parejas que demuestran que el amor puede durar
Historias de amor que atravesaron décadas, fama y transformaciones personales, y que hoy siguen apostando por el compromiso y la complicidad
Febrero 11, 2026
 · 
Camila Torre Forcén
majo-aguilar-nyfw.jpeg
Entretenimiento
Majo Aguilar asiste como invitada al show de Carolina Herrera en NYFW
La cantante debutó en New York Fashion Week asistiendo en primera fila al desfile Otoño-Invierno 2026 de Carolina Herrera, convirtiéndose en la primera artista mariachi en formar parte de este escenario fashion
Febrero 12, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
El profundo significado de la aparición de Ricky Martin en el escenario del Super Bowl LX
Entretenimiento
El profundo significado de la aparición de Ricky Martin en el escenario del Super Bowl LX
El puertorriqueño apareció cantando una de las letras más revolucionarias de Bad Bunny: Lo que le pasó a Hawái
Febrero 09, 2026
 · 
Tania Franco
sasha montenegro hijos
Entretenimiento
Así lucen actualmente Nabila y Alexander, los herederos de la fortuna de Sasha Montenegro y José López Portillo
Fruto de su polémica relación y posterior matrimonio, Sasha Montenegro y José López Portillo tuvieron dos hijos: Nabila y Alexander, quienes han procurado llevar una vida paralela a la de sus mediáticos padres. Así lucen actualmente los herederos de la fortuna de los López Portillo-Montenegro
Febrero 15, 2024
 · 
Andrea Ávila