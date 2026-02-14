¿Por qué están cancelando a Kim Cattrall? La polémica que reabre el debate tras Sex and the City

Durante años, Kim Cattrall, inmortalizada como Samantha Jones en Sex and the City, fue vista como la figura que se enfrentó al poder dentro de la franquicia. Su salida de la serie y sus críticas públicas hacia Sarah Jessica Parker reforzaron durante años la narrativa de que ella era la parte “injustamente tratada”. Sin embargo, en 2026 esa percepción ha comenzado a cambiar.

¿Por qué está siendo cancelada una de las actrices más amadas?

La razón principal de la llamada “cancelación” de Kim Cattrall es la reaparición de una entrevista de alrededor de 2010, cuando promocionaba la película The Ghost Writer, dirigida por Roman Polanski. En esa conversación, la actriz justificó trabajar con el director pese a las acusaciones de abuso sexual en su contra, argumentando que sabía “separar la obra de la vida personal” y minimizando el debate ético alrededor del caso.

Estas declaraciones contrastan fuertemente con la postura que años después adoptó Sarah Jessica Parker y el resto del elenco principal de Sex and the City, quienes se pronunciaron públicamente del lado de las víctimas cuando surgieron acusaciones contra Chris Noth, intérprete de Mr. Big. La respuesta fue inmediata: el personaje fue eliminado de la secuela And Just Like That…, marcando una postura clara de sororidad y cero tolerancia.

¿Team Carrie o Team Samantha?

Mientras Sarah Jessica Parker es reconocida por respaldar a las denunciantes y proteger a la franquicia desde una postura ética, Kim Cattrall ha sido señalada por una actitud considerada contradictoria con los valores feministas que su personaje representaba.

Así, la polémica no gira ya en torno a rivalidades personales dentro de Sex and the City, sino a posturas públicas frente a casos de abuso, un tema que hoy define reputaciones en la cultura pop y explica por qué Kim Cattrall enfrenta una nueva ola de críticas.