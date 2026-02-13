Revista
Entretenimiento

Fátima Bosch habla de su supuesta renuncia a la corona de Miss Universo 2026

La reina de belleza respondió a quienes aseguran que podría abandonar el título de la mujer más bella del mundo

Febrero 13, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
fatima-bosch-miss-universo.jpeg

Fátima Bosch ha sido objeto de especulaciones, sin embargo, ella misma las frenó pronunciandose sobre las versiones que aseguraban que renunciaría a la corona. En una historia de Instagram que borró poco después, desmintió dicho rumor con el humor que la caracteriza. “Oigan, no crean todas las fake news que la gente se inventa. Yo estoy súper feliz chambeando, tienen Miss Universe para todo el año, no se preocupen”, mencionó.

Además, añadió que lamenta que existan publicaciones que intentan demeritar su trabajo y su lugar como Miss Universo.

Cabe mencionar que no es la primera vez que Fátima Bosch se defiende de estos rumores, ya que tras ser proclamada ganadora, respondió a las acusaciones en su contra sobre un supuesto fraude dentro del concurso.

“Por supuesto que no, porque yo me merezco esta corona y esta banda. Pasamos exactamente las mismas pruebas y gané, ¿por qué renunciaría a algo por lo que trabajé?, dijo de manera contundente defendiendo la legitimidad del resultado.

Fátima Bosch
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
