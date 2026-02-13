¿Por qué están “cancelando” al actor de Ted Mosby por ser papá después de los 50?

El actor que dio vida a Ted Mosby en How I Met Your Mother se volvió tendencia luego de que se diera a conocer que se convirtió en padre a los 51 años. A partir de ello, en redes sociales surgieron críticas y comentarios que cuestionan la paternidad masculina en edades consideradas “tardías”.

La conversación no se centra únicamente en el actor, sino en un debate más amplio que ha alcanzado a otras figuras públicas: ¿existe una edad “correcta” para convertirse en padre? Mientras algunos usuarios expresan preocupación por la diferencia generacional, otros señalan que se trata de decisiones personales que no deberían ser motivo de señalamiento público.

Por ahora, la llamada “cancelación” se mantiene en el terreno digital y no hay indicios de consecuencias profesionales. El caso refleja cómo la paternidad, incluso en celebridades, se ha convertido en un tema de escrutinio social en la era de las redes.