¿Por qué están “cancelando” al actor de Ted Mosby por ser papá después de los 50?

El debate en redes sobre la paternidad tardía alcanza a una figura ligada a How I Met Your Mother y reabre una conversación más amplia sobre edad, fama y expectativas sociales

Febrero 13, 2026 • 
Tania Franco
El actor de How I Met Your Mother, Josh Radnor, anuncia que fue papá

El actor que dio vida a Ted Mosby en How I Met Your Mother se volvió tendencia luego de que se diera a conocer que se convirtió en padre a los 51 años. A partir de ello, en redes sociales surgieron críticas y comentarios que cuestionan la paternidad masculina en edades consideradas “tardías”.

La conversación no se centra únicamente en el actor, sino en un debate más amplio que ha alcanzado a otras figuras públicas: ¿existe una edad “correcta” para convertirse en padre? Mientras algunos usuarios expresan preocupación por la diferencia generacional, otros señalan que se trata de decisiones personales que no deberían ser motivo de señalamiento público.

Por ahora, la llamada “cancelación” se mantiene en el terreno digital y no hay indicios de consecuencias profesionales. El caso refleja cómo la paternidad, incluso en celebridades, se ha convertido en un tema de escrutinio social en la era de las redes.

