Suscríbete

How I Met Your Mother

Serie protagonizada por Josh Radnor.

El actor de How I Met Your Mother, Josh Radnor, anuncia que fue papá
Entretenimiento
El actor de How I Met Your Mother, Josh Radnor, anuncia que fue papá
El intérprete de Ted Mosby anunció el nacimiento de su primer hijo y compartió un emotivo mensaje sobre esta nueva etapa de su vida
Febrero 05, 2026
 · 
Tania Franco