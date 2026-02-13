Revista
Entretenimiento

El significado profundo de “Sauvignon Blanc” de Rosalía

La cantante española transforma el nombre de una uva y un vino, en una poderosa metáfora sobre desapego, evolución personal y búsqueda interior

Febrero 13, 2026 • 
Camila Torre Forcén
Latin Grammy 2022: Nodal junto a Cazzu y otras parejas que asistieron

Dentro de su nuevo proyecto Lux, la española, apuesta por una narrativa más espiritual e íntima, donde el vino simboliza soltar el pasado y brindar por una versión más auténtica de uno mismo.

La famosísima Rosalía, es una artista española que ha revolucionado la música urbana y flamenca. En esta ocasión, nos presentó “Sauvignon Blanc”, una canción que va más allá de lo que se puede ver sobre la superficie. Con este tema, Rosalía usa la imagen retórica de la uva y un vino, para explorar la autenticidad y el autoconocimiento. La uva, es un símbolo de pureza y transformación, se convierte en metáfora del crecimiento personal y la liberación de lo superficial.

En la letra, cuando habla de dejar el pasado “en el fondo de la copa”, no se refiere literalmente a una bebida como tal, sino a soltar las cargas emocionales y materiales. La metáfora del vino funciona como un ritual íntimo: brindar por el futuro, aceptar lo vivido y elegir una versión más auténtica de uno mismo. Es una renuncia a lo superficial para abrazar algo más honesto.

La canción forma parte de su nuevo proyecto, Lux, un disco que profundiza en la identidad y la trascendencia. En este contexto, “Sauvignon Blanc” es una pieza clave que encaja perfectamente, casi como una declaración. Incluso se ha mencionado que el álbum tiene ecos de misticismo y referencias a figuras como Santa Teresa de Jesús, lo que refuerza esa idea de desprendimiento y búsqueda interior.

Sobre sí la canción está dedicada a alguien en particular, Rosalía no lo ha confirmado. Sin embargo, por el tono íntimo y confesional, muchos lo han interpretado cómo que podría estar inspirada en una experiencia amorosa o en un proceso personal reciente. Como suele hacer, deja espacio para que cada quien encuentre su propio significado. “Sauvignon Blanc” no es solo una canción más en su álbum: es una reflexión sobre crecer, soltar y elegir lo esencial en medio de un mundo que constantemente nos empuja hacia lo contrario.

Rosalía
Camila Torre Forcén
Relacionadas
Adam Sandler elogia a Bad Bunny tras el Super Bowl LX
Entretenimiento
Adam Sandler habla de Bad Bunny tras el Medio Tiempo del Super Bowl LX
Febrero 13, 2026
 · 
Tania Franco
¿Cuánto les pagaron a los “arbustos” del medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX?
Entretenimiento
¿Cuánto les pagaron a los “arbustos” del medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX?
Febrero 13, 2026
 · 
Tania Franco
nina-andrea-legarreta-novio.jpeg
Entretenimiento
Hija de Andrea Legarreta se pronuncia sobe la nueva relación de su mamá
Febrero 12, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
majo-aguilar-nyfw.jpeg
Entretenimiento
Majo Aguilar asiste como invitada al show de Carolina Herrera en NYFW
Febrero 12, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Esto dice la carta de Katie Holmes donde se despide de James Van Der Beek tras su fallecimiento
Entretenimiento
Esto dice la carta de Katie Holmes donde se despide de James Van Der Beek tras su fallecimiento
La actriz recordó al intérprete de Dawson Leery con una carta manuscrita, tras la muerte del actor ocurrida ayer a los 48 años.
Febrero 12, 2026
 · 
Tania Franco
hilary-duff-concierto-en-mexico.jpg
Entretenimiento
Hilary Duff anuncia su gran regreso a México en 2027
La cantante y actriz estadounidense volverá a los escenarios mexicanos como parte de su tour “The Lucky Me”
Febrero 12, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
¡Amor a los 50! Famosas que se dieron otra oportunidad en el amor
Entretenimiento
¡Amor a los 50! Famosas que se dieron otra oportunidad en el amor
Estos son las parejas de Andrea Legarreta, Galilea Montijo y Daniela Magún. Nuevas etapas, segundas oportunidades y relaciones que demuestran que el amor no tiene edad
Febrero 11, 2026
 · 
Tania Franco
El profundo significado de la aparición de Ricky Martin en el escenario del Super Bowl LX
Entretenimiento
El profundo significado de la aparición de Ricky Martin en el escenario del Super Bowl LX
El puertorriqueño apareció cantando una de las letras más revolucionarias de Bad Bunny: Lo que le pasó a Hawái
Febrero 09, 2026
 · 
Tania Franco