El significado profundo de “Sauvignon Blanc” de Rosalía

Dentro de su nuevo proyecto Lux, la española, apuesta por una narrativa más espiritual e íntima, donde el vino simboliza soltar el pasado y brindar por una versión más auténtica de uno mismo.

La famosísima Rosalía, es una artista española que ha revolucionado la música urbana y flamenca. En esta ocasión, nos presentó “Sauvignon Blanc”, una canción que va más allá de lo que se puede ver sobre la superficie. Con este tema, Rosalía usa la imagen retórica de la uva y un vino, para explorar la autenticidad y el autoconocimiento. La uva, es un símbolo de pureza y transformación, se convierte en metáfora del crecimiento personal y la liberación de lo superficial.

En la letra, cuando habla de dejar el pasado “en el fondo de la copa”, no se refiere literalmente a una bebida como tal, sino a soltar las cargas emocionales y materiales. La metáfora del vino funciona como un ritual íntimo: brindar por el futuro, aceptar lo vivido y elegir una versión más auténtica de uno mismo. Es una renuncia a lo superficial para abrazar algo más honesto.

La canción forma parte de su nuevo proyecto, Lux, un disco que profundiza en la identidad y la trascendencia. En este contexto, “Sauvignon Blanc” es una pieza clave que encaja perfectamente, casi como una declaración. Incluso se ha mencionado que el álbum tiene ecos de misticismo y referencias a figuras como Santa Teresa de Jesús, lo que refuerza esa idea de desprendimiento y búsqueda interior.

Sobre sí la canción está dedicada a alguien en particular, Rosalía no lo ha confirmado. Sin embargo, por el tono íntimo y confesional, muchos lo han interpretado cómo que podría estar inspirada en una experiencia amorosa o en un proceso personal reciente. Como suele hacer, deja espacio para que cada quien encuentre su propio significado. “Sauvignon Blanc” no es solo una canción más en su álbum: es una reflexión sobre crecer, soltar y elegir lo esencial en medio de un mundo que constantemente nos empuja hacia lo contrario.

