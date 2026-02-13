¿Cuánto les pagaron a los “arbustos” del medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX?

Tras la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl LX, una de las grandes curiosidades del público fue saber cuánto ganaron los extras que participaron en el espectáculo, en especial quienes interpretaron a los “arbustos” del escenario. La respuesta llegó de la mano de la tiktoker Ivanna Almonte, quien formó parte del elenco y contó su experiencia en redes.

Proceso de selección

Ivanna explicó que aplicó a través de Get Backlit, la empresa encargada de reclutar personal para el medio tiempo. Backlit ofrece dos tipos de roles: Field Team, responsables del montaje del escenario, y Fieldcast, los extras que aparecen durante el show. En esta edición, el concepto artístico de Bad Bunny hizo que los seleccionados de Fieldcast se convirtieran en parte del paisaje escénico.

¿Cuánto les pagaron?

Según relató, el pago fue de 18.75 dólares por hora, una cifra que varía dependiendo del artista y del estado donde se realiza el evento. En años anteriores, como en el show de Kendrick Lamar, el pago fue menor debido al salario mínimo local. Ivanna también reveló que aplicaron alrededor de 40 mil personas y solo 400 fueron seleccionadas, sin límite de edad, aunque sí con requisitos físicos y de estatura (a partir de 1.70 m).

Ensayos y disponibilidad

El trabajo implicó dos semanas de ensayos y un importante desgaste físico. De hecho, cerca de 40 personas renunciaron antes del día del evento. A quienes permanecieron hasta el final se les otorgó un bono adicional el día del Super Bowl como reconocimiento.

Más allá del pago, Ivanna aseguró que la motivación principal no fue el dinero, sino vivir la experiencia de formar parte de uno de los escenarios más grandes del entretenimiento mundial, demostrando que, detrás del espectáculo, hay miles de historias poco conocidas que también hacen posible el show.