10 parejas que fueron y algunas siguen siendo icónicas por su historia de amor

A lo largo de las décadas, el mundo del espectáculo ha sido testigo de historias de amor que han ido mucho más allá de lo privado para convertirse en símbolos de su época. Ya sea por su glamour, intensidad, influencia mediática o impacto cultural, estas relaciones capturaron la atención del público y definieron el concepto de “pareja icónica”. Desde los romances dorados de Hollywood hasta las parejas virales de la cultura pop actual, cada una dejó una huella única en la memoria colectiva, demostrando que el amor, bajo reflectores, también puede convertirse en historia.

Jennifer Aniston y Brad Pitt

La “pareja dorada” de Hollywood comenzó su relación en 1998 y rápidamente se convirtieron en la imagen perfecta de una pareja, ganando enorme popularidad mediática. Se casaron en el año 2000 y durante varios años fueron una de las relaciones más admiradas de la industria. A pesar de haberse separado en 2005, en medio de gran atención pública, hasta hoy su historia sigue siendo una de las más icónicas.

Nicole Kidman y Tom Cruise

Su relación comenzó a inicios de los 90 tras conocerse en el rodaje de Days of Thunder. Ese mismo año se casaron y se convirtieron en una de las parejas más glamurosas y poderosas de Hollywood durante la década, trabajando juntos en películas como Far and Away. Su matrimonio duró casi 11 años y terminó en 2001 con un divorcio muy mediático, sorprendiendo al público y consolidando su historia como una de las relaciones favoritas del cine de los 90.

Selena Gomez y Justin Bieber

Una de las relaciones más queridas para la generación Z y millennials. Comenzaron su relación alrededor de 2010 y se convirtieron en una de las parejas más mediáticas de la década, apodados “Jelena” por los fans. Su romance fue intermitente durante varios años, con rupturas y reconciliaciones muy públicas que siempre generaban atención en los medios. Finalmente terminaron definitivamente en 2018, pero su relación sigue siendo recordada como uno de los romances más icónicos de los 2010 por su impacto cultural y fanbase masiva.

David y Victoria Beckham

Se conocieron mientras ella era integrante de las Spice Girls y él era una estrella del fútbol, convirtiéndose en 1997 en una de las primeras “power couples” globales. Dos años después se casaron y desde entonces han construido una relación sólida mientras desarrollaban un imperio de marca en moda, deporte y negocios. Con más de dos décadas juntos, su matrimonio es considerado uno de los más icónicos y duraderos del mundo del entretenimiento y el lujo.

Rihanna y A$AP Rocky

Empezaron como amigos y colaboradores durante años antes de confirmar su relación públicamente en 2020, lo que emocionó mucho a los fans. Desde entonces se han convertido en una de las parejas más influyentes de la cultura pop, destacando por su estilo, presencia en moda y apariciones virales. Su relación dio un paso importante al formar una familia juntos, consolidándose como una pareja icónica que combina música, moda y relevancia cultural actual.

Beyoncé y Jay-Z

Comenzaron su relación a inicios de los 2000 y la hicieron pública gradualmente mientras crecían como dos de las figuras más influyentes de la música. Se casaron en 2008 y se consolidaron como una de las parejas más poderosas de la industria, colaborando en música y negocios. A pesar de enfrentar momentos difíciles que incluso inspiraron sus álbumes, han mantenido su matrimonio y formado una familia, convirtiéndose en un símbolo de poder, resiliencia y legado en la cultura pop.

Ashton Kutcher y Mila Kunis

Después de años de ser solo amigos, curiosamente ambos protagonizaron películas sobre relaciones casuales que terminan en amor (No Strings Attached y Friends with Benefits), y su historia en la vida real comenzó de una forma similar: como algo sin compromiso tras reencontrarse en 2012. Con el tiempo su relación evolucionó a algo más serio, casándose en 2015 y formando una familia, convirtiéndose en una de las parejas más estables y queridas de Hollywood.

Johnny Depp y Winona Ryder

Comenzaron su relación a finales de los 80 tras conocerse en un evento en 1989 y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más icónicas y alternativas de Hollywood. Su romance fue intenso y muy mediático, incluso llegaron a comprometerse y él se tatuó el famoso “Winona Forever”. Aunque terminaron en 1993, su relación quedó como un símbolo del romance juvenil y rebelde de los 90, siendo una de las parejas más recordadas de la cultura pop.

Rachel McAdams y Ryan Gosling

Al inicio del rodaje no se llevaban muy bien, pero después la química traspasó la pantalla. Al finalizar de filmar The Notebook en 2004, comenzaron una relación que duró aproximadamente dos años y se volvió muy querida por los fans por la conexión que reflejaba su película. Uno de los momentos más icónicos de su relación fue cuando recrearon su famoso beso en los MTV Movie Awards 2005, consolidándose como una de las parejas más recordadas de los 2000.

Zendaya y Tom Holland

Se conocieron durante el rodaje de Spider-Man y tras años de amistad, confirmaron su relación alrededor de 2021. Desde entonces se han consolidado como una de las parejas más queridas de su generación, destacando por su discreción, apoyo mutuo y química tanto dentro como fuera de la pantalla. Su romance es visto como un ejemplo de relación sólida y reservada en medio de la fama, lo que ha fortalecido aún más su popularidad entre fans y la cultura actual.