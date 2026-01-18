Suscríbete
Entretenimiento

Qué pasó entre Carrie Bradshaw y Mr. Big fuera de la televisión

Sarah Jessica Parker y Chris Noth, quienes dieron vida a los personajes de Carrie Bradshaw y Mr.Big en la icónica serie Sex and The City, vuelven al protagónico en el nuevo escándalo viral.

Enero 18, 2026 • 
Vanessa Villalba Alcocer
sex and the city

La serie de Sex and The City vuelve a la polémica, pero esta vez fuera de la pantalla. Dos de sus protagonistas, Sarah Jessica Parker y Chris Noth, quienes interpretaron a Carrie y Mr.Big, son parte de un nuevo escándalo viral que tiene a los fans preguntándose si hay tensión real entre ellos.

Lo que sabemos es que el 9 de enero, Chris Noth, conocido como Mr.Big, publicó una foto en su cuenta de Instagram con la descripción “F&@k new years - LETS GO!”. En los comentarios, un usuario escribió insinuando que el actor se refería negativamente a Sarah Jessica Parker y su reciente premio honorario Carol Burnett, a lo que Noth respondió: “Cierto”.

Esto fue lo que desencadenó una serie de especulaciones sobre un posible conflicto entre los ex compañeros.

En la secuela And Just Like That, producida ejecutivamente por Parker, Mr.Big muere en el primer episodio. Poco después, Noth había defendido públicamente a Sarah Jessica Parker cuando salió a la luz su distanciamiento con una de las coprotagonistas, Kim Cattrall.

Carrie & Mr.Big 3.jpeg

En 2021, el actor fue acusado por varias mujeres de agresión sexual, acusaciones que él ha negado, y que afectaron su carrera profesional. Tras estas acusaciones, Parker y dos de las coprotagonistas de la serie, Kristen Davis y Cynthia Nixon, compartieron un comunicado de apoyo a las mujeres que denunciaron estos hechos. Desde entonces, la actriz de Carrie Bradshaw ha señalado que no ha tenido contacto con Noth, y su cameo en el episodio final de la primera temporada de And Just Like That, fue eliminado tras la controversia.

Recientemente, el actor compartió una nueva foto en donde escribe en la descripción: “Mi respuesta ligeramente sarcástica a un comentario en internet parece haber causado una tempestad en una tetera. No es noticia. No vale la pena toda esta discusión. Es una pérdida de tiempo en un mundo donde hay cosas más importantes de las que preocuparse.”

Aunque no hay confirmación de una enemistad formal, la reacción de Noth en sus redes y el escándalo que generó, han revivido las dudas sobre su relación con la actriz protagonista, poniendo en el ojo público su relación.

Carrie & Mr.Big 2.jpeg

sex and the city
Vanessa Villalba Alcocer
Relacionadas
Bobby Berk revela la verdad detrás del emotivo episodio de Queer Eye que marcó a millones
Entretenimiento
“No me pidan rehacer una iglesia”: Bobby Berk revela la historia detrás del episodio más emotivo de Queer Eye
Enero 16, 2026
 · 
Tania Franco
julio-iglesias-miranda.jpg
Entretenimiento
Julio Iglesias rompe el silencio ante las acusaciones y un video de su pasado vuelve a encender la polémica
Enero 16, 2026
 · 
Tania Franco
shawn-mendes-1200x675.jpg
Entretenimiento
¡Shawn Mendes está en CDMX! Es captado en video durante una visita discreta
Enero 15, 2026
 · 
Tania Franco
taylor swift
Entretenimiento
Los momentos más memorables de la cultura pop en 2016 que hoy vuelven a conquistar internet
Enero 15, 2026
 · 
Tania Franco
andrea-legarreta-nuevo-novio.jpeg
Entretenimiento
Andrea Legarreta estrena nuevo romance y así reacciona Erik Rubín
La conductora confirmó que se está dando una nueva oportunidad en el amor con el influencer Luis Carlos Origel de 41 años, quien ya era su amigo desde hace tiempo
Enero 15, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Ellos son los hijos de Lupita D'Alessio ¿a qué se dedican actualmente.jpg
Entretenimiento
Ellos son los hijos de Lupita D’Alessio ¿a qué se dedican actualmente?
Lupita D’Alessio tiene tres hijos, conócelos aquí
Marzo 07, 2023
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
MICHELLE-RENAUD.jpg
Entretenimiento
Michelle Renaud habla de su personaje en Mamá Reinventada
La actriz que recientemente protagonizó la portada de Vanidades, cuenta detalles de su nuevo proyecto
Mayo 25, 2025
martha-higareda-anecdotas-virales.jpg
Entretenimiento
Martha Higareda habla de los duros momentos que vivió con una de sus bebés
La actriz se sinceró sobre los momentos de angustia que vivió durante el parto de sus gemelas
Enero 15, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez