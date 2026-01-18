Qué pasó entre Carrie Bradshaw y Mr. Big fuera de la televisión

La serie de Sex and The City vuelve a la polémica, pero esta vez fuera de la pantalla. Dos de sus protagonistas, Sarah Jessica Parker y Chris Noth, quienes interpretaron a Carrie y Mr.Big, son parte de un nuevo escándalo viral que tiene a los fans preguntándose si hay tensión real entre ellos.

Lo que sabemos es que el 9 de enero, Chris Noth, conocido como Mr.Big, publicó una foto en su cuenta de Instagram con la descripción “F&@k new years - LETS GO!”. En los comentarios, un usuario escribió insinuando que el actor se refería negativamente a Sarah Jessica Parker y su reciente premio honorario Carol Burnett, a lo que Noth respondió: “Cierto”.

Esto fue lo que desencadenó una serie de especulaciones sobre un posible conflicto entre los ex compañeros.

En la secuela And Just Like That, producida ejecutivamente por Parker, Mr.Big muere en el primer episodio. Poco después, Noth había defendido públicamente a Sarah Jessica Parker cuando salió a la luz su distanciamiento con una de las coprotagonistas, Kim Cattrall.

En 2021, el actor fue acusado por varias mujeres de agresión sexual, acusaciones que él ha negado, y que afectaron su carrera profesional. Tras estas acusaciones, Parker y dos de las coprotagonistas de la serie, Kristen Davis y Cynthia Nixon, compartieron un comunicado de apoyo a las mujeres que denunciaron estos hechos. Desde entonces, la actriz de Carrie Bradshaw ha señalado que no ha tenido contacto con Noth, y su cameo en el episodio final de la primera temporada de And Just Like That, fue eliminado tras la controversia.

Recientemente, el actor compartió una nueva foto en donde escribe en la descripción: “Mi respuesta ligeramente sarcástica a un comentario en internet parece haber causado una tempestad en una tetera. No es noticia. No vale la pena toda esta discusión. Es una pérdida de tiempo en un mundo donde hay cosas más importantes de las que preocuparse.”

Aunque no hay confirmación de una enemistad formal, la reacción de Noth en sus redes y el escándalo que generó, han revivido las dudas sobre su relación con la actriz protagonista, poniendo en el ojo público su relación.