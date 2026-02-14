Bad Bunny tuvo una cena romántica con su ex Gabriela Berlingeri

Bad Bunny y la modelo y diseñadora tuvieron una relación intermitente durante varios años, pero finalmente terminaron en 2022. Ahora, el cantante ha llamado la atención por su vida sentimental, ya que se dio a conocer que salió a cenar con su ex en un exclusivo restaurante Aramburu, ubicado en el histórico Pasaje Suizo del barrio de Recoleta, reconocido por ser el primer restaurante argentino con dos estrellas Michelín, donde disfrutaron un menú de 12 pasos, una experiencia gastronómica de alto nivel acompañada por una selecta cata de vinos.

El medio Page Six difundió imágenes que confirman el encuentro de ambos, donde se puede observar que llegan por separado, él luciendo un atuendo total blue y ocultando su rostro de quienes tomaban fotografías, mientras ella camina por el histórico Pasaje Suizo.

La cita se prolongó durante tres horas, tiempo en el que compartieron experiencias personales y profesionales. Tras terminar su cita, ambos fueron vistos brevemente por quienes se encontraban a las puertas del restaurante con la intención de saludar al cantante, no obstante, Bad Bunny contó con un amplio operativo de seguridad.

Cabe recordar que ambos se conocieron en 2017 durante una cita también en un restaurante. Según ha contado el cantante, ese momento estuvo marcado por una conexión inmediata.