Revista
Entretenimiento

Películas para ver según tu situación amorosa este San Valentín

Porque no es lo mismo ver Titanic enamorada que verla estando en una situationship… estas películas cambian totalmente según tu mood romántico

Febrero 14, 2026 • 
Vanessa Villalba Alcocer
teoria titanic asegura jack nunca existio

Aquí te compartimos una lista de películas que te recomendamos ver durante esta época del año donde todos hablan sobre estar enamorados, sobre el amor, y estar en una relación. Pero es que no todas las películas son para esas parejas o personas que están en esa increíble etapa, por eso te hicimos una lista para que sepas que ver dependiendo de tu situación amorosa…

Si estás enamorad@

En tu full romantic era, celebrando un amor bonito, profundo y que te hace creer en el destino:

  • The Notebook (2004)
  • Notting Hill (1999)
  • Endless Love (2014)
  • Pretty Woman (1990)
  • Casablanca (1942)

Si estás en una situationship

Ni sí ni no, cuando estás justo en el limbo amoroso y no estas segur@ si debes dar ese paso:

  • One Day (2011)
  • Endless Love (2014)
  • Before Sunrise (1995)
  • Far and Away (1992)

Si estás heartbroken

Si recién terminaste una relación, te rompieron el corazón, o te batearon, estás son las selecciones ideales para llorar, sanar y sentir todo:

  • P.S. I Love You (2007)
  • A Walk to Remember (2002)
  • The Fault In Our Stars (2014)
  • Dear John (2010)
  • The Curious Case of Benjamin Button (2008)
  • Me Before You (2016)

Si te gusta tu mejor amig@

El paso más arriesgado, pero a la vez el más romántico. Cuando estás pensando en romper tu amistad para pasar a algo más:

  • When Harry Met Sally (1989)
  • Love, Rosie (2014)
  • Made of Honor (2008)
  • Friends With Benefits (2011)
  • Flipped (2010)
  • Just Go With It (2011)

Si estás en tu crush era

Estas empezando a conocer a alguien y tienes el sentimiento de mariposas en la panza:

  • 10 Things I Hate About You (1999)
  • You’ve Got Mail (1998)
  • Sleepless in Seattle (1993)
  • The Holiday (2006)
  • Meet Joe Black (1998)

Si crees en el amor del destino

Si el soulmate energy es algo en lo que crees, estas son algunas historias que muestran que el amor que debe ser siempre regresa:

  • The Notebook (2004)
  • Love, Rosie (2014)
  • One Day 2011)
  • About Time (2013)

Si tienes ganas de llorar mientras sientes esperanza por amor

Historias de amor que te harán suspirar del nivel emocional extremo de romance:

  • Titanic (1997)
  • Ghost (1990)
  • The Fault In Our Stars (2014)
  • A Walk to Remember (2002)
  • Dear John (2010)

Si quieres una romcom divertida

Ideales para un San Valentine’s cute y divertido, disfrutando de historias de amor ligero:

  • How to Lose a Guy in 10 Days (2003)
  • Just Go With It (2011)
  • The Proposal (2009)
  • 10 Things I Hate About You (1999)
  • Crazy, Stupid, Love (2011)

Si estás soltera y feliz

En modo poderosa para celebrar Galentine’s, estás son las romcoms para sentirte el personaje principal que eres y siempre debes sentir:

  • Legally Blonde (2001)
  • Clueless (1995)
  • The Devil Wears Prada (2006)
  • The Princess Diaries (2001)
  • Eat Pray Love (2010)
día de san valentín
Vanessa Villalba Alcocer
Relacionadas
David-y-Victoria-Beckham-parejas-iconicas.png
Entretenimiento
10 parejas que fueron y algunas siguen siendo icónicas por su historia de amor
Febrero 13, 2026
 · 
Vanessa Villalba Alcocer
fatima-bosch-miss-universo.jpeg
Entretenimiento
Fátima Bosch habla de su supuesta renuncia a la corona de Miss Universo 2026
Febrero 13, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
El actor de How I Met Your Mother, Josh Radnor, anuncia que fue papá
Entretenimiento
¿Por qué están “cancelando” al actor de Ted Mosby por ser papá después de los 50?
Febrero 13, 2026
 · 
Tania Franco
Yadhira Carrillo revela que su esposo Juan Collado se sometió a 5 cirugías
Entretenimiento
Yadhira Carrillo responde por qué no se ha divorciado de Juan Collado
Febrero 13, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
¿Cuánto les pagaron a los “arbustos” del medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX?
Entretenimiento
¿Cuánto les pagaron a los “arbustos” del medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX?
Además del salario y el reto físico de estar dentro del traje, el proceso de selección es uno de los más solicitados en el mundo
Febrero 13, 2026
 · 
Tania Franco
Lionel_Messi_y_Antonela_Roccuzzo.png
Entretenimiento
San Valentín: 14 parejas que demuestran que el amor puede durar
Historias de amor que atravesaron décadas, fama y transformaciones personales, y que hoy siguen apostando por el compromiso y la complicidad
Febrero 11, 2026
 · 
Camila Torre Forcén
majo-aguilar-nyfw.jpeg
Entretenimiento
Majo Aguilar asiste como invitada al show de Carolina Herrera en NYFW
La cantante debutó en New York Fashion Week asistiendo en primera fila al desfile Otoño-Invierno 2026 de Carolina Herrera, convirtiéndose en la primera artista mariachi en formar parte de este escenario fashion
Febrero 12, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
El profundo significado de la aparición de Ricky Martin en el escenario del Super Bowl LX
Entretenimiento
El profundo significado de la aparición de Ricky Martin en el escenario del Super Bowl LX
El puertorriqueño apareció cantando una de las letras más revolucionarias de Bad Bunny: Lo que le pasó a Hawái
Febrero 09, 2026
 · 
Tania Franco