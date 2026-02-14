Películas para ver según tu situación amorosa este San Valentín

Aquí te compartimos una lista de películas que te recomendamos ver durante esta época del año donde todos hablan sobre estar enamorados, sobre el amor, y estar en una relación. Pero es que no todas las películas son para esas parejas o personas que están en esa increíble etapa, por eso te hicimos una lista para que sepas que ver dependiendo de tu situación amorosa…

Si estás enamorad@

En tu full romantic era, celebrando un amor bonito, profundo y que te hace creer en el destino:



The Notebook (2004)

(2004) Notting Hill (1999)

(1999) Endless Love (2014)

(2014) Pretty Woman (1990)

(1990) Casablanca (1942)

Si estás en una situationship

Ni sí ni no, cuando estás justo en el limbo amoroso y no estas segur@ si debes dar ese paso:



One Day (2011)

(2011) Endless Love (2014)

(2014) Before Sunrise (1995)

(1995) Far and Away (1992)

Si estás heartbroken

Si recién terminaste una relación, te rompieron el corazón, o te batearon, estás son las selecciones ideales para llorar, sanar y sentir todo:



P.S. I Love You (2007)

(2007) A Walk to Remember (2002)

(2002) The Fault In Our Stars (2014)

(2014) Dear John (2010)

(2010) The Curious Case of Benjamin Button (2008)

(2008) Me Before You (2016)

Si te gusta tu mejor amig@

El paso más arriesgado, pero a la vez el más romántico. Cuando estás pensando en romper tu amistad para pasar a algo más:



When Harry Met Sally (1989)

(1989) Love, Rosie (2014)

(2014) Made of Honor (2008)

(2008) Friends With Benefits (2011)

(2011) Flipped (2010)

(2010) Just Go With It (2011)



Si estás en tu crush era

Estas empezando a conocer a alguien y tienes el sentimiento de mariposas en la panza:



10 Things I Hate About You (1999)

(1999) You’ve Got Mail (1998)

(1998) Sleepless in Seattle (1993)

(1993) The Holiday (2006)

(2006) Meet Joe Black (1998)

Si crees en el amor del destino

Si el soulmate energy es algo en lo que crees, estas son algunas historias que muestran que el amor que debe ser siempre regresa:



The Notebook (2004)

(2004) Love, Rosie (2014)

(2014) One Day 2011)

2011) About Time (2013)

Si tienes ganas de llorar mientras sientes esperanza por amor

Historias de amor que te harán suspirar del nivel emocional extremo de romance:

Titanic (1997)

(1997) Ghost (1990)

(1990) The Fault In Our Stars (2014)

(2014) A Walk to Remember (2002)

(2002) Dear John (2010)

Si quieres una romcom divertida

Ideales para un San Valentine’s cute y divertido, disfrutando de historias de amor ligero:

How to Lose a Guy in 10 Days (2003)

(2003) Just Go With It (2011)

(2011) The Proposal (2009)

(2009) 10 Things I Hate About You (1999)

(1999) Crazy, Stupid, Love (2011)

Si estás soltera y feliz

En modo poderosa para celebrar Galentine’s, estás son las romcoms para sentirte el personaje principal que eres y siempre debes sentir:

