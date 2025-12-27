Los mejores outfits de Philippine Leroy-Beaulieu que confirman que el estilo no tiene edad

Hablar de moda contemporánea sin mencionar a Philippine Leroy-Beaulieu es imposible. La actriz francesa se ha convertido en un verdadero ícono de estilo gracias a una presencia en la serie de “Emily in Paris”, que combina seguridad, sofisticación y una clara postura.

La moda no tiene edad. Con cada aparición, demuestra que el estilo es una actitud que se afina con el tiempo.

Arnold Jerocki/Getty Images for Balenciaga

Silueta impecable en Balenciaga

Para uno de sus momentos más comentados, Philippine Leroy-Beaulieu apostó por un vestido verde esmeralda de silueta estructurada y hombros descubiertos durante el desfile de Balenciaga en la Paris Fashion Week.

La nueva era de Sylvie, en Ferragamo

Vestida con un Ferragamo Fall 2025, Philippine Leroy-Beaulieu reafirma por qué su presencia define el ADN visual de Emily in Paris. El vestido rojo, de silueta precisa y textura protagónica, dialoga con la arquitectura veneciana y anticipa una temporada marcada por el poder, la sofisticación y la seguridad personal.

Lyvans Boolaky/Getty Images

Elegancia en la pasarela

Philippine Leroy-Beaulieu confirma su estatus como ícono absoluto al desfilar en el show “Le Défilé: Liberté, Égalité, Sororité – You’re Worth It” de L’Oréal Paris. Con un vestido negro de líneas limpias y escote profundo, la actriz encarna una feminidad segura y poderosa que celebra la belleza real en todas sus etapas.

Marc Piasecki/WireImage

Transparencias con carácter Saint Laurent

En el photocall de Paris Fashion Week, Philippine Leroy-Beaulieu apostó por un look Saint Laurent Primavera–Verano 2025 que equilibra sensualidad y control absoluto. Las transparencias, trabajadas con precisión, revelan sin imponerse, mientras la silueta estructurada refuerza una estética audaz y sofisticada.

Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images

Schiaparelli Haute Couture

Philippine Leroy-Beaulieu asistió al desfile Schiaparelli Haute Couture Otoño–Invierno 2025/2026 con un vestido marrón de inspiración escultórica que dialoga con el ADN surrealista de la maison. La silueta asimétrica, los drapeados precisos y el tono profundo refuerzan una elegancia madura y consciente

En cada aparición, Philippine Leroy-Beaulieu demuestra que el estilo no responde a tendencias pasajeras, sino a una identidad bien construida. Sus elecciones —de Schiaparelli a Saint Laurent y Ferragamo— consolidan una narrativa donde la moda es lenguaje, presencia y poder. Más que vestir prendas icónicas, las transforma en declaraciones: la elegancia evoluciona, la actitud permanece y el verdadero lujo es saber quién se es.