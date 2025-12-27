Suscríbete
Los mejores outfits de Philippine Leroy-Beaulieu que confirman que el estilo no tiene edad

La actriz francesa que robó las miradas en “Emily in Paris” se consolida como un ícono de moda con looks audaces, elegantes y atemporales

Diciembre 26, 2025 • 
Tania Franco
Los mejores outfits de Philippine Leroy-Beaulieu que confirman que el estilo no tiene edad

IG: Philippine Leroy-Beaulieu

Hablar de moda contemporánea sin mencionar a Philippine Leroy-Beaulieu es imposible. La actriz francesa se ha convertido en un verdadero ícono de estilo gracias a una presencia en la serie de “Emily in Paris”, que combina seguridad, sofisticación y una clara postura.

La moda no tiene edad. Con cada aparición, demuestra que el estilo es una actitud que se afina con el tiempo.

Philippine Leroy-Beaulieu

Arnold Jerocki/Getty Images for Balenciaga

Silueta impecable en Balenciaga

Para uno de sus momentos más comentados, Philippine Leroy-Beaulieu apostó por un vestido verde esmeralda de silueta estructurada y hombros descubiertos durante el desfile de Balenciaga en la Paris Fashion Week.

Syvie - Emily in Paris

Instagram.

La nueva era de Sylvie, en Ferragamo

Vestida con un Ferragamo Fall 2025, Philippine Leroy-Beaulieu reafirma por qué su presencia define el ADN visual de Emily in Paris. El vestido rojo, de silueta precisa y textura protagónica, dialoga con la arquitectura veneciana y anticipa una temporada marcada por el poder, la sofisticación y la seguridad personal.

Sylvie Emily In Paris

Lyvans Boolaky/Getty Images

Elegancia en la pasarela

Philippine Leroy-Beaulieu confirma su estatus como ícono absoluto al desfilar en el show “Le Défilé: Liberté, Égalité, Sororité – You’re Worth It” de L’Oréal Paris. Con un vestido negro de líneas limpias y escote profundo, la actriz encarna una feminidad segura y poderosa que celebra la belleza real en todas sus etapas.

Sylvie - Emily in Paris

Marc Piasecki/WireImage

Transparencias con carácter Saint Laurent

En el photocall de Paris Fashion Week, Philippine Leroy-Beaulieu apostó por un look Saint Laurent Primavera–Verano 2025 que equilibra sensualidad y control absoluto. Las transparencias, trabajadas con precisión, revelan sin imponerse, mientras la silueta estructurada refuerza una estética audaz y sofisticada.

Sylvie - Emily in paris

Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images

Schiaparelli Haute Couture

Philippine Leroy-Beaulieu asistió al desfile Schiaparelli Haute Couture Otoño–Invierno 2025/2026 con un vestido marrón de inspiración escultórica que dialoga con el ADN surrealista de la maison. La silueta asimétrica, los drapeados precisos y el tono profundo refuerzan una elegancia madura y consciente

En cada aparición, Philippine Leroy-Beaulieu demuestra que el estilo no responde a tendencias pasajeras, sino a una identidad bien construida. Sus elecciones —de Schiaparelli a Saint Laurent y Ferragamo— consolidan una narrativa donde la moda es lenguaje, presencia y poder. Más que vestir prendas icónicas, las transforma en declaraciones: la elegancia evoluciona, la actitud permanece y el verdadero lujo es saber quién se es.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
