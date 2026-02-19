Los looks de Margot Robbie en la gira de prensa que ya son historia de la moda

Durante cada parada de la gira de prensa de The Wuthering Heights, Margot Robbie no solo presenta una película: construye un universo visual. Cada aparición es una extensión estética del drama romántico y oscuro que inspira el filme, y sus looks se han convertido en tema de conversación global.

Detrás de esta narrativa de moda está su estilista Andrew Mukumal, el genio y cerebro detrás de todos esos momentos icónicos en su era Barbie, y ahora lo vuelve a crear un vestuario con concepto para The Wuthering Heights. La actriz reveló que Mukamal estudió la historia de la película y visitó el set para pasar tiempo con la diseñadora de vestuario, algo poco común. El resultado: moda con guión.

Aquí están todos los looks que ha usado Margot Robbie en la gira de prensa de su próxima película:

Londres: archivo, romanticismo y pasarela histórica

Robbie regresó al trend de usar falda sobre pantalón, con un look vintage que consistió de una falda con flecos de John Galliano encima de unos pantalones de vestir acampanados, y un top de brocado de la colección de 1997 del diseñador. Un look que parecía sacado de los libros de historia de la moda.

Margot tuvo otro momento de archivo con un look de la diseñadora Vivienne Westwood, combinando un corsé con un “mini-crini” de la colección otoño-invierno de 1988, y unos tacones de Christian Louboutin para una sesión de preguntas y respuestas.

En el estreno de la película, la actriz lució un vestido de Dilara Findikoglu con diferentes técnicas de trenzado, inspirado en la pulsera de las hermanas Brontë. Para completar el look, rindió homenaje Emily Brontë, autora del libro The Wuthering Heights, al combinar una réplica de una pulsera hecha con su cabello y el de su hermana Ann.

En Londres, Robbie apostó por historia pura de la moda: un diseño de la colección primavera de 1992 de Dior por John Galliano con tacones de Manolo Blahnik. El look evocaba dramatismo gótico y nostalgia noventera, en perfecta sintonía con el espíritu de la historia.

París: alta costura hecha narrativa

Para concluir el press tour de París, la actriz lució un set de Maison Margiela de la colección de Glenn Martens.

Para el estreno de la película en París, la actriz llevó un vestido personalizado de Chanel creado bajo la dirección de Matthieu Blazy. El diseño, inspirado en la propia alfombra roja, presentaba un drapeado teatral signo de una heroína trágica. La joyería a medida de Lorraine Schwartz elevó el momento a nivel de alfombra roja histórica, convirtiendo el look completo en uno de los favoritos de los fans.

Tras el estreno, Robbie cambió a un vestido personalizado de Thom Browne, con detalles de encaje y una falda desmontable, complementando con joyas de Jessica McCormack, una mezcla de romanticismo victoriano y estructura moderna.

Los Ángeles: cine, historia y joyas legendarias

En Los Ángeles, la moda se convirtió en homenaje cinematográfico.

Robbie llevó un vestido personalizado de Schiaparelli, diseñado por Daniel Roseberry, acompañado por el icónico diamante “Taj Mahal”, la pieza que Richard Burton le regaló a Elizabeth Taylor. Burton interpretó a Heathcliff en la versión de 1958, conectando pasado y presente en un solo gesto de estilo.

Otro momento destacado fue este mini look de corsé con estampado de serpiente de Dilara Findikoglu, el cual Mukamal combinó con mini tacones y joyas de Jessica McCormack, referencia directa a la frase “Preferiría ser abrazado por una serpiente”, una línea que captura la intensidad emocional de la historia.

Durante la gira en la ciudad, la actriz también apostó por dos conjuntos con plumas de Victoria Beckham. Primero, un mini vestido ajustado blanco, el cual pertenece a la colección primavera verano 2026.

El segundo siendo este corpiño de plumas y pantalones de tiro bajo negros, dos looks sensuales, dramáticos y muy contemporáneos.

Romanticismo moderno

Uno de los favoritos hasta ahora ha sido el vestido de encaje de McQueen que llevó para su aparición en Jimmy Kimmel Live, combinado con diamantes de Jessica McCormack y ondas naturales en el pelo. Un look que parecía haber sido sacado de una novela romántica.

Margot Robbie comenzó la gira de prensa luciendo un mini vestido de Roberto Cavalli de inspiración victoriana, tacones altos y una gargantilla adornada con joyas, marcando desde el inicio que esta no sería una promoción común, sino un verdadero relato de moda.

La actriz no está usando vestidos. Está interpretando un personaje a través de ellos. Y eso, hoy, es la verdadera alta costura narrativa.