Hannah Montana vuelve: Miley Cyrus enciende la nostalgia a 20 años de su mayo hit

Cuando Hannah Montana debutó en 2006 en Disney Channel, rápidamente se convirtió en un fenómeno mundial y esto llevó a Miley Cyrus al directo al estrellato internacional. La historia de una adolescente que llevaba una doble vida, estudiante común de día y superestrella pop de noche mientras vivía lo mejor de los dos mundos. Ella conectó con millones de fans y marcó la cultura pop de los años 2000, haciéndola una estrella no solo de la televisión si no en el ámbito musical.

La serie se despidió en 2011, tras cuatro temporadas, con un episodio final en el que Miley Stewart, decide revelar su secreto al mundo. Ese cierre simbolizó no solo el fin de la ficción, sino también el inicio de una nueva etapa para Cyrus, quien comenzó a construir una identidad artística más madura y alejada de su alter ego adolescente que le dió el salto a la fama.

A casi 20 años de su estreno, la actriz confirmó que tendrá un regreso en Marzo. Aunque todavía no se han confirmado todos los detalles, la idea sería celebrar el legado del programa con un proyecto nostálgico que recuerde sus canciones, momentos icónicos y el impacto que tuvo en toda una generación.

Más que especulaciones, lo que encendió la emoción de las personas fue lo que la propia Miley Cyrus compartió este 17 de febrero de 2026 en sus redes sociales: una referencia directa al universo de Hannah Montana que confirma que el aniversario no pasará desapercibido. Aunque no reveló todos los detalles, la publicación apunta a un proyecto conmemorativo por los 20 años de la serie, desatando la nostalgia entre los fans y dejando claro que el legado de la peluca rubia sigue más vivo que nunca.

