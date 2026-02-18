Revista
Arte y Cultura

Alex Carrillo, el artista mexicano de 27 años que lleva su arte a nivel internacional

Con una carrera internacional en ascenso, el ilustrador mexicano nos habla de su nuevo libro y del poder de la creatividad

Febrero 17, 2026 • 
Tania Franco
Foto: Karla Sotelo.

En un mundo donde el arte suele ser poco valorado y elitista, Alex Carrillo tomó una decisión que cambió su vida: dejar una carrera que no lo hacía feliz para perseguir su sueño de ser artista al estudiar animación y arte digital. Originario de Saltillo, Coahuila, eligió el camino más incierto, pero también el más honesto: creer en su talento y en la creatividad como forma de vida.

La recompensa de luchar por sus sueños

Hoy, Alex es ilustrador, director de animación, autor y TEDx Speaker, y su trabajo ha cruzado fronteras llegando a países como Estados Unidos, Japón, Suecia, Inglaterra y China. A sus 27 años, se ha convertido en un referente de una nueva generación de artistas mexicanos que están llevando el nombre de México a escenarios internacionales.

Lo que se hace desde el corazón, es algo que siempre va a vivir.
Alex Carrillo.

Cortesía de Alex Carrillo.

Su talento ha sido reconocido al ser el único mexicano en exhibir su obra en The Walt Disney Family Museum en San Francisco del 2020 a 2023. Su portafolio incluye colaboraciones con marcas globales como Disney, HBO Max, Sony, Paramount, Crayola, WWE y KFC. Logros que confirman que el talento mexicano no solo compite, sino que destaca a nivel mundial.

La WWE, yo soy súper fan desde chiquito, de mis cinco personas favoritas, en número uno siempre va a estar John Cena y se me dio la oportunidad de hacer una ilustración para celebrar su retiro. Es un sueño hecho realidad.
Alex Carrillo.

Cortesía de Alex Carrillo.

Como autor, Alex alcanzó un hito con “FACES: A Coloring Book”, su libro para colorear que se convirtió en best-seller en Amazon México dentro de categorías como arte y cultura, arte y cine, y arte en lengua extranjera, compartiendo espacio con títulos tan icónicos como Harry Potter. Un logro extraordinario para un artista mexicano independiente.

Cortesía de Alex Carrillo.

¿Es la inteligencia artificial el fin de la creatividad?

Lejos de temerle a la tecnología, Alex se hace una pregunta urgente y necesaria: ¿qué pasa con la creatividad en un mundo que lo automatiza todo? Inspirado por una reflexión de Guillermo del Toro, quien afirma que la imperfección humana es lo que hace perfecto al arte, Alex construye universos donde la imaginación no es un lujo, sino un acto de resistencia.

Este es el proyecto al que más pasión, esfuerzo y corazón le he puesto en toda mi carrera.
Alex Carrillo.

Cortesía de Alex Carrillo.

En su nuevo libro, “Despertar de colores”, nos presenta un mundo distópico donde la creatividad ha sido erradicada. Un lugar gris, oscuro, gobernado por máquinas, donde imaginar parece no tener sentido. Sin embargo, la historia no se rinde: un grupo de jóvenes se embarca en la misión de despertar la última chispa creativa que queda en el mundo y desafiar al orden establecido.

Cuando no se abre las puertas, toco ventanas.
Alex Carrillo.

La creatividad en el lector

El lector no solo acompaña la historia, sino que se convierte en parte de ella al colorear las ilustraciones, ayudando a los personajes a recuperar la creatividad perdida. En tiempos donde todo se acelera y se estandariza, Alex nos recuerda algo esencial: imaginar sigue siendo nuestro superpoder más grande.

Cortesía de Alex Carrillo.

Hoy, “Despertar de colores” ya está disponible en línea y en todas las librerías de México. Y con él, Alex Carrillo reafirma que el talento mexicano inspira, cuestiona y transforma. Desde Saltillo hasta el mundo, la historia de Alex no es solo la de un artista que cruzó fronteras. Es la de alguien que se atrevió a escuchar su vocación y, al hacerlo, encendió una luz para toda una generación creativa.

