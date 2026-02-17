Revista
Qué se sabe de Mamma Mía 3 hasta ahora

El universo de Mamma Mia! se prepara para un posible regreso, con un tercer capítulo que promete reunir al elenco original, sumar nuevas voces y volver a encender la magia musical que conquistó al público

Febrero 17, 2026 • 
Regina Cuevas de la Fuente
Desde que el público volvió a cantar Dancing Queen en los cines con Mamma Mia! Here We Go Again, la posibilidad de una tercera entrega ha estado sobre la mesa. Lo que comenzó como un musical aparentemente único se transformó en una de las franquicias más queridas del cine contemporáneo, impulsada por la nostalgia, los paisajes griegos y, por supuesto, las canciones de ABBA.

Hoy, la tercera película ya no es solo un deseo de los fans: es un proyecto en desarrollo que avanza poco a poco, esperando encontrar el momento ideal para concretarse.

Una historia pensada como trilogía desde el inicio

La productora Judy Craymer, mente creativa detrás del musical original y de sus adaptaciones cinematográficas, ha comentado en distintas ocasiones que la historia siempre se imaginó en tres actos. Más que una secuela improvisada, la intención ha sido construir una especie de cierre emocional que conecte generaciones, pasado y presente.

El reto ha sido encontrar una narrativa que esté a la altura del fenómeno cultural que se formó alrededor de las dos primeras películas.

Gran parte del avance del proyecto se debe al entusiasmo de sus protagonistas. Amanda Seyfried ha confirmado que la tercera parte está en conversaciones reales y que todos desean regresar “sería una tontería que no se hiciera Mamma Mia 3 [...] Si no tengo algún papel en esa película estaría muy enojada”.

A esto se suma Pierce Brosnan, quien ha declarado públicamente que el elenco mantiene una relación cercana y que la idea de reunirse nuevamente resulta tan atractiva como en la primera película.

La posible participación de Meryl Streep a pesar del desenlace de su personaje en la secuela sigue siendo uno de los grandes misterios. En el universo de Mamma Mia!, los flashbacks, recuerdos o recursos musicales podrían permitir su regreso de alguna forma.

El siguiente paso puede ser la transición de nuevos personajes. En ese contexto, ha surgido el nombre de Sabrina Carpenter como posible incorporación.

Si algo ha caracterizado a estas películas es su capacidad para convertir la nostalgia en una experiencia. La tercera parte apunta a ser más que un reencuentro, con los personajes, con la música y con la audiencia que creció con ellos.

Regina Cuevas de la Fuente
