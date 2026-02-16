Qué estaba haciendo Zendaya en la CDMX

Hasta ahora se desconoce el proyecto en el que Zendaya está participando, sin embargo, se dice que podría estar grabando promocionales de The Drama, incluso también podría tratarse de alguna sesión de fotos, ya que Zendaya también es modelo.

Entre las fotos se aprecia la colocación de una pantalla azul, pero el tipo de bolardos y paisaje corresponden a la parte frontal del Museo Nacional de Arte.

La información sobre la presunta visita de Zendaya a la CDMX, comenzó a circular en plataformas como TikTok y X, donde aparece posando frente a la escultura conocida como “El Caballito”, ubicada en el Centro Histórico. En las imágenes, la actriz viste un top, falda negra y saco negro, acompañada por camarógrafos y parte de un equipo de producción.

La expectativa gira en torno a esta película, que reúne a Zendaya con Robert Pattinson, bajo la dirección de Kristoffer Borgli. La producción, impulsada por A24, ya lanzó su primer avance y ha generado múltiples reacciones en plataformas digitales.