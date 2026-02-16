Revista
Qué estaba haciendo Zendaya en la CDMX

La actriz fue captada en el centro de la ciudad; se le vio grabando sobre la calle de Tacuba, frente a la estatua conocida como El Caballito en el Centro Histórico

Febrero 16, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
Hasta ahora se desconoce el proyecto en el que Zendaya está participando, sin embargo, se dice que podría estar grabando promocionales de The Drama, incluso también podría tratarse de alguna sesión de fotos, ya que Zendaya también es modelo.

Entre las fotos se aprecia la colocación de una pantalla azul, pero el tipo de bolardos y paisaje corresponden a la parte frontal del Museo Nacional de Arte.

La información sobre la presunta visita de Zendaya a la CDMX, comenzó a circular en plataformas como TikTok y X, donde aparece posando frente a la escultura conocida como “El Caballito”, ubicada en el Centro Histórico. En las imágenes, la actriz viste un top, falda negra y saco negro, acompañada por camarógrafos y parte de un equipo de producción.

La expectativa gira en torno a esta película, que reúne a Zendaya con Robert Pattinson, bajo la dirección de Kristoffer Borgli. La producción, impulsada por A24, ya lanzó su primer avance y ha generado múltiples reacciones en plataformas digitales.

Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
