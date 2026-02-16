Revista
Fátima Bosch preocupa tras desvanecerse durante un desfile

Comenzó a circular un video donde aparece la ganadora de Miss Universo durante el desfile de la Fiesta de la Fruta y de las Flores, en Ambato, Ecuador

Febrero 16, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
En imágenes difundidas en redes, se observa a Fátima Bosch sobre un carro alegórico, durante el desfile, mientras saludaba al público asistente. De repente, mientras saludaba, Fátima comenzó a sentirse mal e intentó agarrarse de la estructura del carro eléctrico, pero terminó cayendo de rodillas. Personal de evento se acercó a ella para saber qué le pasaba a la reina que hablaba con una mujer que forma parte del staff organizador.

Aunque hasta ahora no hay una versión oficial de lo ocurrido, medios mencionan que la altura de Ambato le habría afectado y por eso se desvaneció, sin embargo, la prensa de Ecuador informó que Fátima logró recuperarse y terminó sin contratiempos su participación en el desfile.

Testigos captaron cómo, de manera súbita, Bosch perdió el equilibrio y cayó, lo que provocó preocupación entre los presentes y se viralizó en redes sociales.

La caída no habría sido un tropiezo común, sino resultado de una compensación que obligó a la modelo a sentarse y posteriormente perder el equilibrio por completo.

La visita de la reina de belleza a Ecuador forma parte de una gira oficial que tiene programada hasta el 18 de febrero, con diversas actividades públicas y culturales.

