Quién es el nuevo novio de Majo Aguilar; comparte su primera foto juntos

Majo Aguilar se está dando una nueva oportunidad en el amor, y en redes sociales compartió una foto con su nueva pareja, que inmediatamente generó reacciones por parte de sus fans. La noticia llega después de que hace unos meses la integrante de la Dinastía Aguilar hizo oficial su ruptura con el vocalista de Kinky.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante publicó una selfie frente al espejo, mientras él la besa en el cuello y ella sonríe feliz, siendo quien toma la foto.

De acuerdo con algunos comentarios de los fans de la artista, su nuevo novio sería Diego Rangel, conocido como Diego Bacter, quien es baterista de la agrupación Porter, originaria de Guadalajara, Jalisco.

La joven cantante prefirió mantener la identidad de su enamorado en privado, sin embargo, hace unas semanas, Majo fue invitada especial de la banda, durante el show que tuvieron en el Auditorio Nacional.

Apenas a inicios de mes, confirmó que había iniciado un nuevo romance, meses después de su relación con Gil Cerezo, con quien estuvo durante cuatro años.

En un encuentro con la prensa en el aeropuerto dijo, “estoy contenta, ya empecé una relación. Está muy bonito y entonces lo bonito se tiene que cuidar y no presionar nada. Que sea todo tranquilo”.