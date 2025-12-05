Suscríbete
Moda

Así usan las celebridades el color del año 2026 en sus outfits

Pantone anunció que el color que definirá tendencias el próximo año será “Cloud Dancer”, un tono blanco sofisticado

Diciembre 04, 2025 • 
Tania Franco
Michael Simon/Getty Images for ALIGNE

Pantone acaba de anunciar Cloud Dancer, como el Color del Año 2026, un blanco sublime y etéreo que simboliza calma, claridad y creatividad en medio de un mundo ruidoso. Pero lejos de ser un tono básico o aburrido, las celebridades ya demostraron que el blanco puede ser el color más sofisticado de la temporada, capaz de elevar cualquier look con una presencia limpia, luminosa y poderosa.

Versátil

Este look de Wang Yibo demuestra cómo un blanco sublime puede transformarse en elegancia pura con un solo acento en negro. Basta con la chaqueta blanca y un detalle floral oscuro, destaca por su limpieza visual y por la forma en que el contraste realza su sofisticación sin restarle suavidad. Combinado con camiseta blanca y pantalón negro, el outfit se vuelve increíblemente versátil.

Wang Yibo - Color del año

Cindy Ord/WireImage

Sofisticado chic

El blazer estructurado, la camiseta sencilla y los shorts sastre crean un conjunto monocromático que se siente pulido sin esfuerzo, ideal para días luminosos o eventos casuales con tono sofisticado.

Daniel Zuchnik/Getty Images

Elegancia madura

Christine Baranski llevó el blanco a su versión más arquitectónica con este look de CHANEL para el Métiers d’Art Show, un ejemplo perfecto de cómo Cloud Dancer puede adquirir fuerza sin perder elegancia. El vestido, definido por líneas negras que trazan la silueta con precisión casi gráfica, demuestra que el minimalismo puede ser impactante.

Cómo usar Cloud Dancer, el Color del Año 2026 de Pantone

Cindy Ord/WireImage

Año Nuevo

Sydney Sweeney llevó el blanco a su versión más festiva con un vestido que parece hecho para robar miradas y cerrar de la mejor forma el año. La estola de plumas blancas añade dramatismo y textura, elevando el look a un glamour casi cinematográfico que combina sensualidad y sofisticación sin perder elegancia.

Sydney Sweene

Aeon/GC Images

Lujo silencioso

Dakota Johnson apostó por un blanco sedoso que encarna a la perfección el espíritu suave y luminoso de Cloud Dancer, eligiendo un abrigo tipo bata con caída fluida que se mueve como una extensión natural de su estilo relajado pero impecable. El brillo sutil de la tela aporta un toque de lujo discreto.

Dakota Johnso - color del año pantone

Stefanie Keenan/The Hollywood Reporter via Getty Images

Un toque de color

Katie Holmes demuestra cómo el tono Cloud Dancer puede adaptarse a un estilo relajado y urbano sin perder sofisticación; su abrigo blanco, de líneas suaves y estructura impecable, funciona como un lienzo luminoso que equilibra a la perfección el vestido satinado en tono caramelo que lleva debajo.

Katie Holmes Pantone Cloud Dancer

Michael Simon/Getty Images for ALIGNE

El Color del Año 2026 demuestra que el blanco puede ser profundo, expresivo y extremadamente sofisticado. Celebridades como Christine Baranski, Sydney Sweeney, Katie Holmes y Dakota Johnson ya confirmaron que este tono transforma cualquier outfit, desde los más minimalistas hasta los más glamurosos.

Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
