Suscríbete
Moda

Pandora presenta Mini Charms con un poder simbólico

A veces, lo más pequeño guarda el mayor significado. Con esta premisa, Pandora presenta Mini Charms, una colección que demuestra que el poder simbólico no depende del tamaño, sino de la intención

November 16, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
PNGTRPNT_2025Q3E_collection_moments_go_ac_tp_ig_grid_october_10A.02_some_minis.png

Cada Mini Charm está diseñado para representar un valor, una emoción o un momento especial. Estas piezas, aunque discretas en escala, permiten contar historias personales de una manera sutil, íntima y profundamente significativa.

Una nueva forma de expresión

La colección responde a un estilo de vida actual: más minimalista, más consciente y conectado con lo que realmente importa. Los Mini Charms ofrecen infinitas posibilidades de combinación, permitiendo que cada persona cree narrativas únicas a partir de símbolos que resuenan con su identidad.

PNGTRPNT_2025Q3E_collection_moments_go_ac_tp_ig_grid_october_11A.02_some_minis.png

Diseñados para adaptarse a brazaletes, collares o incluso usarse en layering, estos charms se convierten en un recordatorio constante de lo que inspira o define a quien los porta.

Mensajes que trascienden el diseño

Más allá de su delicada estética, los Mini Charms de Pandora son un manifiesto de estilo y autenticidad. Una propuesta que transforma los símbolos en joyas emocionales, creadas para permanecer y acompañar los momentos más importantes de la vida.

Pandora
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
Taylor Lautner confiesa cómo lo marcó ser el rostro más deseado de la saga Crepúsculo
Moda
Taylor Lautner confiesa cómo lo marcó ser el rostro más deseado de la saga Crepúsculo
November 11, 2025
 · 
Tania Franco
GW0980G2_OA.jpg
Moda
El reloj ideal para regalar esta Navidad
November 11, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Marcas de lujo que usó Kris Jenner
Moda
Todas la marcas que usó Kris Jenner en su cumpleaños 70
November 10, 2025
 · 
Tania Franco
PANDORA_D_TALISMAN_0184.jpg
Moda
Danna se convierte en la nueva embajadora de esta firma de joyería
November 06, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
made-in-mexico-los-disenadores-que-estan-conquistando-la-escena-global-de-la-moda.png
Moda
Made in México: los diseñadores que están conquistando la escena global de la moda
November 04, 2025
 · 
Caras
PS2025082217873_3.jpg
Moda
Cómo maquillarte de gatubela para este Halloween paso a paso
Octubre trae el mismo dilema cada año: ¿qué disfraz, qué maquillaje, qué tan dramático? Si quieres algo icónico sin perder tiempo frente al espejo, Gatúbela es la carta ganadora
October 30, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Isabel-Burr-primer-look-de-novia
Moda
Isabel Burr se viste de novia y llega con todo para ganar
Con una carrera que ha ido de la comedia al drama, Isabel Burr se ha consolidado como una de las actrices más versátiles de su generación, gracias a su impecable trabajo en la pantalla chica. Para esta sesión de fotos, la actriz se metió en personaje e interpretó a una (o a varias mujeres) que sueñan con llegar de blanco hasta el altar… Y nos convenció.


October 27, 2025
 · 
Regina Cuevas de la Fuente
La novia de Charles Leclerc impone tendencia en el GP de México con la bolsa más original del paddock
Moda
La novia de Charles Leclerc impone tendencia en el GP de México con la bolsa más original del paddock
Te contamos el precio y la marca del bolso que usó la dueña del corazón más deseado del paddock
October 24, 2025
 · 
Tania Franco
2025Q3E_collection_disney_go_ac_tp_pdp_model_single_16_1x1_RGB.jpg
Moda
Pandora ilumina la temporada con The Nightmare Before Christmas
Este otoño, esta colección une la nostalgia de Halloween con la magia de la Navidad: The Nightmare Before Christmas, inspirada en el universo creado por Tim Burton y protagonizada por el carismático dúo Jack Skellington y Zero
October 24, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez