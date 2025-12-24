Suscríbete
Moda

Los hombres que definieron el estilo y marcaron tendencia en 2025

Galanes e íconos masculinos que transformaron la moda este año

Diciembre 24, 2025 • 
Tania Franco
Instagram: Lucas Bravo.

A lo largo del año, ellos lograron ir más allá de las tendencias para convertir su forma de vestir en una declaración personal. Desde alfombras rojas hasta apariciones cotidianas, ellos entendieron que la moda es una extensión de la identidad. Estos son los hombres que robaron más que suspiros.

Lucien Laviscount

El actor británico que da vida a Alfie en Emily en París se convirtió en uno de los personajes más queridos de la serie gracias a su encanto relajado, humor inteligente y una presencia que roba escena sin intentar hacerlo.

Lucien Laviscount

Instagram.

David Beckham

Su imagen combina lo clásico con una masculinidad contemporánea. Sastrería impecable, actitud segura y un carisma que no necesita presentación. Lejos de las tendencias pasajeras, David Beckham sigue marcando pauta, demostrando que el verdadero estilo no se reinventa, se consolida.

David Beckham

Instagram: David Beckham.

Lewis Hamilton

Visionario, audaz y siempre un paso adelante, el piloto británico rompe códigos con looks que mezclan alta costura, streetwear y una fuerte identidad personal. Más allá de la Fórmula 1, Hamilton es un referente cultural: usa la moda como declaración, como voz y como herramienta de cambio.

Lewis Hamilton

Instagram: Lewis Hamilton.

Jacob Elordi

Entre alfombras rojas y street style, Elordi apuesta por siluetas limpias, básicos bien pensados y detalles que elevan cada look. Minimalista, moderno y seguro: prueba de que menos, cuando se lleva con carácter, siempre es más.

jacob-elordi-pelicula-elvis-presley.jpeg

Getty Images

Bad Bunny

Benito apuesta por looks genuinos, arriesgados y fuera del molde tradicional, piezas que pocos se atreverían a usar y que en él se sienten naturales, auténticas. No se trata de provocar por provocar, sino de vestir desde la identidad. Y ahí está la clave de su influencia.

Bad Bunny

Getty Images.

Christopher Briney

El actor de The Summer I Turned Pretty, encarna una nueva elegancia masculina. Sobria, limpia y sin esfuerzo. Su estilo se mueve entre el clasicismo contemporáneo y una actitud relajada que huye del exceso, apostando por siluetas bien construidas, tonos neutros y una presencia que no necesita exagerar para destacar.

Christopher Briney - The summer i turned pretty

Gilbert Carrasquillo/GC Images

Noah Schnapp

A pesar de sus 21 años, Noah Schnapp ha demostrado un estilo que va más allá de su generación. Elegante, pulido y sorprendentemente maduro, con elecciones que confirman que la moda también puede ser una extensión natural del crecimiento personal.

Noah Schnapp

Instagram: Noah Schnapp.

Jonathan Bailey

Jonathan Bailey, el actor de Wicked, no teme a usar colores y patrones. Los integra con naturalidad y carácter, demostrando que el estilo también es atrevimiento bien pensado.

Jonathan Bailey

IG: Jonathan Bailey

Pedro Pascal

Pedro Pascal, el papá del internet, no teme arriesgarse. Rompe códigos, juega con siluetas y confirma que el carisma también convierte en ícono de moda.

Pedro Pascal - Fashion

Pascal Le Segretain/Getty Images

Lucas Bravo

Lucas Bravo, el eterno galán de Emily in Paris, confirma que la elegancia también sabe arriesgar: sastrería pulida, siluetas audaces y ese je ne sais quoi que lo convierte en referencia de estilo.

Lucas Bravo

IG: Lucas Bravo.

En conjunto, estos hombres demuestran que el estilo no se trata solo de seguir tendencias, sino de tener identidad, criterio y valentía para expresarse. Desde la elegancia clásica hasta la experimentación audaz, cada uno ha redefinido la moda masculina a su manera este 2025.

