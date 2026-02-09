La lista de famosos que no se perdieron el medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX

El medio tiempo del Super Bowl LX se transformó en una auténtica celebración global con Bad Bunny como protagonista, pero el espectáculo no solo ocurrió sobre el escenario. En las gradas y alrededor del evento, una larga lista de celebridades internacionales se dio cita para ser testigo de uno de los momentos más comentados del año.

Entre los asistentes destacaron figuras como Karol G, quien fue una de las presencias más celebradas de la noche, así como Pedro Pascal, que no pasó desapercibido entre el público. A ellos se sumaron nombres como Cardi B, Jessica Alba y Young Miko, confirmando que el show trascendió el deporte para convertirse en un fenómeno cultural.

El evento también reunió a personalidades del entretenimiento, la música y el cine, quienes compartieron la emoción del espectáculo y el orgullo latino que marcó cada segundo del medio tiempo. La energía del estadio, el ambiente festivo y la conexión entre artistas y público hicieron del momento algo irrepetible.

Más allá de la música, el medio tiempo de Bad Bunny se consolidó como un punto de encuentro para la cultura pop, demostrando que el Super Bowl es hoy un escenario donde convergen deporte, espectáculo y celebridades en una misma narrativa global. Acompañado por Lady Gaga y Ricky Martin como invitados especiales es una presentación que ya hizo historia.