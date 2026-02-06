Taylor Swift convierte el sillón rojo de Graham Norton en un desfile de cameos para el video de “Opalite”
La cantante sorprende al reunir a celebridades como Domhnall Gleeson, Lewis Capaldi y Cillian Murphy en un video cargado de humor, nostalgia y easter eggs que ya enloquecen a sus fans
Taylor Swift lo hizo de nuevo. Su más reciente estreno, el video musical de su exitosa canción “Opalite”, nació a partir de un momento espontáneo durante su visita al famoso talk show de Graham Norton. Lo que parecía una charla más desde el icónico sillón rojo terminó convirtiéndose en la idea perfecta para uno de los lanzamientos más comentados del momento.
Todo ocurrió cuando Domhnall Gleeson confesó que le encantaría aparecer en alguno de los videos de la cantante. A partir de ahí, Taylor tuvo una idea brillante: reclutar a todos los invitados del programa y darles un papel especial dentro del universo visual de Opalite. Aunque Gleeson se lleva el rol estelar como la pareja de Swift, cada uno de los participantes tiene una aparición clara y memorable.
El resultado es un video que remite a aquellos tiempos en los que los cameos de celebridades eran parte esencial del encanto de los videoclips. Lleno de easter eggs, referencias sutiles y guiños a momentos clave en la vida y carrera de la artista, el estreno ha sido celebrado por los fans, quienes no han tardado en analizar cada escena cuadro por cuadro.
Estos son los artistas que hacen una aparición especial en el video, ya disponible en plataformas como Spotify y Apple Music:
- Lewis Capaldi, quien interpreta al fotógrafo que captura a la pareja y, de paso, intenta convertirse en su amigo.
- Graham Norton, el conductor del programa donde se originó todo, aparece como el peculiar vendedor de NOPE-ALITE.
- Domhnall Gleeson, actor irlandés, protagoniza como el “Lonely Man”, también conocido como el señor del cactus.
- Jodie Turner-Smith, actriz y modelo británica, da vida a la carismática maestra de Aerobics Dream Girl.
- Greta Lee aparece como la enigmática diosa del rock indie.
Finalmente, el reconocido actor irlandés Cillian Murphy realiza una aparición especial como el rostro del anuncio de Opalite y la voz del comercial.
Por supuesto, Taylor Swift es la protagonista indiscutible del video, interpretando a la “Lonely Woman”, también conocida como la señora amiga de la piedra, reafirmando una vez más su habilidad para convertir cualquier idea espontánea en un fenómeno cultural.