Taylor Swift convierte el sillón rojo de Graham Norton en un desfile de cameos para el video de “Opalite”

Taylor Swift lo hizo de nuevo. Su más reciente estreno, el video musical de su exitosa canción “Opalite”, nació a partir de un momento espontáneo durante su visita al famoso talk show de Graham Norton. Lo que parecía una charla más desde el icónico sillón rojo terminó convirtiéndose en la idea perfecta para uno de los lanzamientos más comentados del momento.

Todo ocurrió cuando Domhnall Gleeson confesó que le encantaría aparecer en alguno de los videos de la cantante. A partir de ahí, Taylor tuvo una idea brillante: reclutar a todos los invitados del programa y darles un papel especial dentro del universo visual de Opalite. Aunque Gleeson se lleva el rol estelar como la pareja de Swift, cada uno de los participantes tiene una aparición clara y memorable.

El resultado es un video que remite a aquellos tiempos en los que los cameos de celebridades eran parte esencial del encanto de los videoclips. Lleno de easter eggs, referencias sutiles y guiños a momentos clave en la vida y carrera de la artista, el estreno ha sido celebrado por los fans, quienes no han tardado en analizar cada escena cuadro por cuadro.

Estos son los artistas que hacen una aparición especial en el video, ya disponible en plataformas como Spotify y Apple Music:

