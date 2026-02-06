Milano-Cortina 2026: los Juegos Olímpicos de Invierno y el desafío mexicano sobre hielo y nieve

Durante este mes de febrero, del 6 al 22, se celebrarán los ansiados Juegos Olímpicos de Invierno en Milano-Cortina. Con sedes repartidas entre Milán, Cortina d’Ampezzo y otras regiones del norte de Italia, el evento reúne a miles de atletas de todo el mundo en competencias sobre hielo y nieve.

Para México, la delegación tricolor tendrá presencia olímpica importante. Los atletas mexicanos participan en disciplinas como patinaje artístico, esquí alpino y esquí de fondo.

Entre los participantes mexicanos, el nombre más reconocido es el de Donovan Carrillo, el patinador artístico originario de Zapopan, Jalisco, que se convirtió en referente tras Beijing 2022, donde hizo historia al clasificar a una final olímpica. En el esquí alpino, México contará nuevamente con Sarah Schleper, esquiadora nacida en Estados Unidos pero nacionalizada mexicana, ella ha sido durante años una de las figuras más constantes del deporte invernal, para el país. Junto a ella este año estará, Lasse Gaxiola, joven esquiador y parte de una nueva generación, representa el relevo y la continuidad del esquí alpino mexicano en el máximo escenario deportivo. Juntos, son los primeros madre e hijo que participan en unas Olimpiadas de Invierno.

También, en el esquí de fondo (cross-country), una de las disciplinas más demandantes físicamente de los Juegos de Invierno. Atletas como Regina Martínez y Allan Corona han construido su camino olímpico a través de entrenamientos y competencias en circuitos internacionales, abriendo espacio para México en una especialidad poco habitual para países sin tradición invernal.

Más allá de los resultados, la participación mexicana en Milano-Cortina 2026 simboliza el espíritu olímpico en su esencia: competir sin importar el clima, la geografía o las limitaciones históricas. Para los atletas tricolores, cada prueba será una oportunidad de representar al país, ganar experiencia y seguir ampliando la presencia de México en los deportes de invierno.

Para méxico, los van a pasar por TUDN.

Los horarios por ahora, para ver a Donovan Carrillo en el patinaje artístico, son:

Martes 10- 11:30 am

Viernes 13-12:00 pm

Los horarios por ahora, para ver a Sarah Schleper, en esquí alpino, son:

Jueves 12- 04:30 am

Domingo 15

03:00 am 6:30 am



El horario por ahora, para ver a Regina Martinez, en esquí de fondo es:

Jueves 12- 06:00 am

El horario por ahora, para ver a Allan Corona, en esquí de fondo es:

Viernes 13- 04:45 am

Los horarios por ahora, para ver a Lesse Gaxiola, en esquí alpino, son:

