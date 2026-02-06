Suscríbete
¿Por qué el video musical “Opalite” de Taylor Swift no apareció en YouTube al estrenarse?

La decisión detrás del lanzamiento que tomó por sorpresa a millones de fans

Febrero 06, 2026 • 
Tania Franco
Taylor Swift.

El reciente estreno de “Opalite”, el nuevo videoclip de Taylor Swift, llamó la atención no solo por su estética, sino por una decisión que sorprendió a millones de fans: no se lanzó de inmediato en YouTube. La ausencia del video en la plataforma generó especulación en redes sociales, pero la razón responde a una estrategia cuidadosamente calculada dentro de la industria musical actual.

¿Estrategia de marketing?

El videoclip de Opalite se estrenó primero en Apple Music y Spotify Premium, plataformas de streaming de paga, dejando fuera a YouTube durante sus primeras horas. Lejos de ser un error o una decisión aleatoria, el lanzamiento escalonado tiene un objetivo claro: optimizar el rendimiento del sencillo en los charts .

Taylor Swift quiere ser la No. 1

En los últimos años, las reglas del Billboard Hot 100 han cambiado, dando mayor valor a las reproducciones en servicios de suscripción frente a las vistas con publicidad, como las de YouTube. Esto significa que un estreno inicial en plataformas premium puede impulsar con más fuerza la posición de una canción en sus primeros días, un periodo clave para su desempeño comercial .

¿Cuándo llega “Opalite” a YouTube?

El video sí está programado para llegar a YouTube, pero con un ligero retraso respecto a su estreno original. Esta táctica permite que el impacto inicial beneficie primero a las métricas más valoradas por la industria y, después, alcance al público masivo de la plataforma de video .

Taylor Swift no ignoró YouTube: lo utilizó estratégicamente. El lanzamiento de “Opalite” confirma cómo incluso las artistas más grandes del mundo adaptan sus estrenos a las nuevas reglas del negocio musical, priorizando impacto, posicionamiento y control sobre su obra.

Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
